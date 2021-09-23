Google驚見「好市多假官網」詐騙　有人已上當！業者急回應

▲好市多驚見假網站詐騙。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

千萬當心！近日有網友Google「好市多」孰料驚見假的線上購物網站，不僅有相同網站頁面，甚至還能投放廣告，所幸警覺性高，沒有誤填信用卡資料，不過卻已經有人上當遭盜刷9000多元。對此，業者稍早緊急做出最新回應。

▲有網友Google好市多線上購物網站驚見假官網，已有人上當受騙。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

有一名網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」怒發文表示：「居然遇到假的好市多官網！！」透露近日Google「好市多」時想說去官網看商品，點進網站後正常登入電子信箱、密碼，並確認無誤卻被通知支付方法認證有問題，讓他覺得相當疑惑，「差點添加了信用卡的資料，請大家留意，不要被騙。」貼文串也指出已經有民眾上當受騙，「在境外被刷9000多。」

PO一出立刻引發關注，大批人紛紛留言「超扯」、「這會騙到不少人」、「真的第一個是詐騙，點入網頁直接要你輸入帳密！太恐怖了」、「剛剛試了一下發現，詐騙網站不止一個網址，大家真的要多注意」；也有人說「我的也是顯示不安全網站，幸好沒傻傻輸入資料」、「昨天有遇到，直接關掉重開」。

對此，好市多銷企劃部副總經理王友玫稍早作出最新回應表示，確實有發現假網站一事，「目前已請律師處理中。」並請消費者認清正確線上購物網址，避免受騙。