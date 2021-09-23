　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Google驚見「好市多假官網」詐騙　有人已上當！業者急回應

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多驚見假網站詐騙。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

千萬當心！近日有網友Google「好市多」孰料驚見假的線上購物網站，不僅有相同網站頁面，甚至還能投放廣告，所幸警覺性高，沒有誤填信用卡資料，不過卻已經有人上當遭盜刷9000多元。對此，業者稍早緊急做出最新回應。

▲▼好市多驚見假線上購物網站。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

▲有網友Google好市多線上購物網站驚見假官網，已有人上當受騙。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

有一名網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」怒發文表示：「居然遇到假的好市多官網！！」透露近日Google「好市多」時想說去官網看商品，點進網站後正常登入電子信箱、密碼，並確認無誤卻被通知支付方法認證有問題，讓他覺得相當疑惑，「差點添加了信用卡的資料，請大家留意，不要被騙。」貼文串也指出已經有民眾上當受騙，「在境外被刷9000多。」

PO一出立刻引發關注，大批人紛紛留言「超扯」、「這會騙到不少人」、「真的第一個是詐騙，點入網頁直接要你輸入帳密！太恐怖了」、「剛剛試了一下發現，詐騙網站不止一個網址，大家真的要多注意」；也有人說「我的也是顯示不安全網站，幸好沒傻傻輸入資料」、「昨天有遇到，直接關掉重開」。

對此，好市多銷企劃部副總經理王友玫稍早作出最新回應表示，確實有發現假網站一事，「目前已請律師處理中。」並請消費者認清正確線上購物網址，避免受騙。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
後悔想改領紙本五倍券？「這類人」有機會跳車
鴻海子公司工程師確診　6名密切接觸者採檢出爐
前AV女優慘收台北餐廳！　消失7年近況曝光
第三波超強水逆來了！　「5星座」是重災戶
北市開放打第二劑AZ疫苗！　今、明電話預約
女星直播胸罩不慎彈開　「奶子全露」秒變18禁　
Google「好市多」驚見假官網！　秒被盜刷9000元
楊實秋兒子GG了！　激戰17歲高中女下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Google驚見「好市多假官網」詐騙　有人已上當！業者急回應

明星媽狂推必囤「早餐神物」　爽口無添加神秘豆奶超商買不到！

終於等到！嘉義首間「漢堡王」9／25開幕　3大限定優惠先看

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

時尚小姐姐開箱週年慶！「桃園統領廣場」滿千送百超勸敗　瘋搶神級優惠美妝組、潮流衣鞋

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

Google驚見「好市多假官網」詐騙　有人已上當！業者急回應

明星媽狂推必囤「早餐神物」　爽口無添加神秘豆奶超商買不到！

終於等到！嘉義首間「漢堡王」9／25開幕　3大限定優惠先看

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

時尚小姐姐開箱週年慶！「桃園統領廣場」滿千送百超勸敗　瘋搶神級優惠美妝組、潮流衣鞋

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

隔壁狗一直對她笑！　抬頭發現是「家裡怕生胖狗」找陌生人討摸

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

快訊／邱臣遠要求為3+11下台負責　蘇貞昌力挺陳時中「這是不對的」

立陶宛「建議」把陸製手機丟掉　小米：從來不來審查用戶通訊

南港新地王！每坪513萬元　華固搶下昆陽站旁875坪土地

失眠婦戴面罩吸藥上床...手握吸入器猝死　麻醉名醫被起訴

中學宿舍「夜店」式收費　「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

高雄9月大男嬰背血腫疑受虐！父母都說「不小心」疑點多

高雄檢座：「你的辯護人裡面有人吸毒？」檢評會請雄檢查辦

消費熱門新聞

濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」

麥當勞振興超佛！早餐買1送1優惠詳看

全聯加碼五倍券放大15倍！儲值抽萬元

五倍券微風、統一時代用5千換7千

藥妝「振興5倍券」懶人包

桃園統領廣場滿千送百　瘋搶美妝組、潮流衣鞋

電商「五倍券專區」內容搶先看

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍

開工提神！4大超商咖啡優惠一次看

4大超商數位綁定五倍券優惠一次看

Google驚見好市多假官網詐騙！業者回應

嘉義首間「漢堡王」9／25開幕

超商、星巴克咖啡開工優惠一次看

明星媽狂推必囤「早餐神物」　爽口無添加

更多熱門

相關新聞

Google「好市多」驚見假官網　秒被刷9000元

Google「好市多」驚見假官網　秒被刷9000元

當心山寨好市多Costco網站！最近出現假的好市多官網，甚至投放Google廣告，誘導民眾進去輸入會員帳號密碼，騙取信用卡卡號與檢查碼。《MyGoPen》查核平台提醒，若不慎已填寫相關資訊，也務必留意近期該張信用卡的扣款狀況，並聯絡發卡銀行做後續處理。

她敷好市多面膜「瞬間變佛祖」　老公笑不停

她敷好市多面膜「瞬間變佛祖」　老公笑不停

彰化利多還沒出盡！　在地仲介曝「新物件轉速非常快」

彰化利多還沒出盡！　在地仲介曝「新物件轉速非常快」

詐團黑吃黑吞300萬　4惡煞衝商旅擄人討債

詐團黑吃黑吞300萬　4惡煞衝商旅擄人討債

高雄女崩潰匯20萬　LINE視訊揭人性

高雄女崩潰匯20萬　LINE視訊揭人性

關鍵字：

好市多假官網詐騙

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

連千毅正宮難得火辣現身！

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面