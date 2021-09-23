Google「好市多」驚見假官網　秒被刷9000元

▲要認清好市多的正版網站和盜版網站，兩者網址差很多。（圖／翻攝《MyGoPen查證平台》）

記者陳俊宏／綜合報導

當心山寨好市多Costco網站！最近出現假的好市多官網，甚至投放Google廣告，誘導民眾進去輸入會員帳號密碼，騙取信用卡卡號與檢查碼。《MyGoPen》查核平台提醒，若不慎已填寫相關資訊，也務必留意近期該張信用卡的扣款狀況，並聯絡發卡銀行做後續處理。

有網友22日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文提醒，Google「好市多」居然遇到假的好市多官網，想說去官網看個商品，電子信箱跟密碼都正常登入，「結果說我支付方法的認證有問題，差點添加了信用卡的資料，請大家留意，不要被騙。」他說，「已經有人被騙，在境外被刷9000多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多網友留言，「這也太可怕了吧」、「要趕快改密碼喔」、「網址都不一樣，請學會辨識官網網址。」還有不少人建議，「我都從好市多APP直接進入網頁，比較不怕點到假的」、「使用APP內連結就不會有事了。」

▼假好市多詐騙網站。（圖／翻攝《MyGoPen查證平台》）

《MyGoPen》查核平台表示，最近在Google有可能會搜尋到假的Costco好市多線上購物網站，設計得一模一樣的假網站，甚至投放Google廣告，誘導你進去輸入你的會員帳號密碼，騙取信用卡卡號與檢查碼。

《MyGoPen》提醒大家千萬要小心，搜尋過程中也要留意不明的廣告連結，一定要確認官方網址是否正確，不要隨便填寫會員與信用卡資料。

《MyGoPen》說，目前在網路上發現多個假冒網址，提醒大家切勿點擊。根據《MyGoPen》實際測試，無論輸入什麼樣的會員信箱密碼都能夠進入，但下一頁都會引導民眾到信用卡資訊填寫頁面，若是填寫信用卡資訊進去，很可能個資就會被釣魚網站盜用。

《MyGoPen》提醒，大家在Google查詢網站時，也要多方確認點進去的是否是真的官方網站，也千萬不要填寫任何個人財務資料，發現可疑網址也務必多方求證確認，或者向165反詐騙諮詢專線檢舉；若不慎已填寫相關資訊，也務必留意近期該張信用卡的扣款狀況，並聯絡發卡銀行做後續處理。

▼假好市多網站的「信用卡資訊填寫頁面」。（圖／翻攝《MyGoPen查證平台》）

