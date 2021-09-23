台灣申請入CPTPP　日媒點關鍵：「禁福島核食」成一大阻力

▲日媒分析，台灣如果真的為了CPTPP解禁福島核食，在國內恐怕也將引發反彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

台灣22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），北京當局則是於16日率先提出申請。如果要加入CPTPP，台灣必須獲得包含日本與澳洲在內的11個會員國核准，不過日媒也分析，除了中國大陸的反對外，台灣至今尚未開放福島核食進口，也將成為加入的一大阻力。

根據《日經亞洲評論》報導，加入CPTPP一直都是台灣總統蔡英文的目標，然而受到中國大陸的反對，台灣一直無法加入一些國際組織，因此雙方此次各自爭取加入CPTPP，勢必將引發一場外交角力。台灣如果要加入CPTPP，則必須獲得包含日本與澳洲在內11個現有會員國的同意。

台灣與日本之間雖然還未簽訂自由貿易協定，不過台灣目前已經分別與紐西蘭及新加坡簽訂臺紐經濟合作協定（ANZTEC）與臺星經濟夥伴協定（ASTEP）。

日本外務省官員則對台灣申請入CPTPP一事表達肯定看法稱，「從台灣在世界貿易組織的實績可以期待他們符合加入CPTPP所需的高標準。台灣與日本是共享價值觀的夥伴。」日本高級官員上週才剛質疑中國大陸是否能達到CPTPP所設定的高標準。

在CPTPP內部對於選擇哪一方也開始出現分歧，新加坡與馬來西亞對北京當局的申請表示歡迎，與此同時，墨西哥僅強調中國有必要達到該協定的標準，澳洲則是持保留意見。

報導也指出，台灣在申請加入CPTPP的過程中，除了面對外交上的困難外，禁止進口福島核食恐怕也將成為一大阻力。台灣自2011年日本福島發生核災以來，便禁止福島與週遭4個地區的食品進口。

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