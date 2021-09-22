台灣莫德納「到貨率」高於韓國？　高虹安「揪疑點」打臉陳時中

▲衛福部長陳時中備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

我國疫苗採購不足，遲遲無法提升覆蓋率。衛福部長陳時中今（22）日赴立法院備詢時表示，以莫德納（Moderna）疫苗來說，台灣訂購的到貨比例還比韓國高。對此，民眾黨立委高虹安揪出疑點，母數這麼小當然會比韓國到貨率高。

高虹安今於質詢時追問，國外都是拚兩劑覆蓋率，我國到底什麼時候可以打完第二劑？要求蘇揆給出具體時程。對此，陳時中坦言，「（施打第二劑）時間點確實很困難」，因為這與疫苗到貨率有關，目前是以施打BNT疫苗為第一劑，AZ、莫德納疫苗打第二劑。

高虹安質疑，新加坡、丹麥、日本、韓國、馬來西亞政府都明確訂定疫苗施打率的期程，例如「9月打到7成就要進入與病毒共存的時代」。陳反嗆說，「這些國家的疫情都比台灣嚴重非常多」，新加坡的死亡率低，但是丹麥、日本、馬來西亞的死亡率都高，政府絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣子，若以新加坡逾500萬人口推算，等於台灣1天高達5千人確診，「坦白講這醫療體系也承擔不起」，要與病毒共存不是無限制讓病毒擴大。

陳時中並指，今年台灣經濟成長率不差，雖然內需的確有困難，但現在也逐步解封，倘若下個月第一劑疫苗覆蓋率可達到60%，就可以有大幅度放鬆。

蘇貞昌表示，如果公道講，台灣的疫情控制比其他國家好很多，台灣的經濟也遠比這些國家好，且是11年來經濟成長最好。

高虹安也批評，韓國用交換疫苗和策略合作方式催疫苗，政府除了「每年寫信、周周視訊」還會做什麼？陳時中反駁，以莫德納疫苗來說，台灣訂購的到貨比例還比韓國高。

針對陳時中稱韓國莫德納低於台灣，高虹安質詢後回應，陳時中質詢現場以到貨「率」為傲，卻沒思考到韓國採購母數及我國差距多大，更是逃避回應國人需要的是「總到貨量」或「人均到疫苗數」。

高虹安指出，台灣實際上就是等不到莫德納疫苗的現實。我們今年度採購且可期望到貨的莫德納疫苗加總僅605萬劑，目前到貨258萬劑，到貨率42.6%，看似很高，但母數這麼小當然會比韓國到貨率高。

高虹安表示，據悉，韓國已簽約採購莫德納共4000萬劑，截至9月13日止，雖有延宕但也已到貨666萬劑，到貨率約16.7%。若以實際到貨量或人均到貨量看，還是比台灣高得多。就連這樣的韓國，政府為了催貨還親自派官員赴美國，而我們呢？