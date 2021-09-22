美國新入境政策對官員影響小　賴士葆：官員打高端比例只有3.2％

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國在台協會（AIT）重申昨美國發布入境新規範，「自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種COVID-19疫苗的證明。」對此，國民黨立委賴士葆表示，根據疾管署到8月底前的資料顯示，官員打高端的比例只有3.2％，「所以美國這個新政策對官員的影響很小。」

AIT發言人鄧艾德今說明，「自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。」指揮中心副指揮官陳宗彥則回應，目前尚在研議階段，會與AIT保持密切聯繫，了解實際的執行措施，會持續關心。

對此，賴士葆表示，指揮官陳時中昨並未實際回答打完兩劑高端疫苗是否能入境美國的問題，或許是因為官員施打兩劑疫苗已經達到65％的高比例，根據疾管署到8月底前的資料顯示，官員打高端的比例只有3.2％，所以美國這個新政策對官員的影響很小。

賴士葆指出，官員不斷的宣導催促民眾有疫苗就要去打，不要挑選國劑疫苗，也不要避選高端。從以上數字就可以看出官員精挑細選國際認證的疫苗，卻刻意地避開高端，更在政策上鼓動側翼、網紅，說打高端才是愛台灣的表徵，「官員領的薪水是政府公帑，為什麼言行不一致，不打高端、不愛台灣、卻不覺得愧疚。」

賴士葆表示，正副總統強力推銷高端的心志不改，正副總統如此賣力地推銷高端，民眾就是不買單，為何總統不去說服6成5官員施打高端疫苗，「這樣比什麼都具有說服力，不要一昧的誘導民眾打高端疫苗。」