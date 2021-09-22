他仿效朱學恒送花籃給高虹安　16字要她反省唱塔綠班之歌

▲前立委黃適卓送花籃給民眾黨立委高虹安。（圖／黃適卓臉書）



記者陶本和／台北報導

針對民眾黨立委高虹安、名嘴朱學恒唱「塔綠班」之歌，前立委黃適卓22日仿效朱學恒，特別送花籃到立法院給高虹安，並寫上「爾俸爾祿，民脂民膏。立委公器，戒慎恐懼」16字，要她反省不當言論。

黃適卓表示，高虹安跟朱學恒在直播時，使用「綠畜」、「塔綠班」戲謔用語，這種完全脫離合理討論範疇的扣帽子行為，已經對民主社會造成嚴重傷害，他認為高虹安應該鄭重向全國道歉。

黃適卓表示，認同100% 的言論自由，尤其對待政治，任何的批判與建言都是神聖不可侵犯的，但是這種批判的權力，是公民監督當權者之用，絕不可挪作私人圖謀財富名利的工具。

他認為，高虹安正是觸犯了這個天條，她與朱學恒使用「監督執政黨」作為擋箭牌，實際上是貪圖自己的流量與選票，因為自私，竟然不惜批鬥與自己價值觀不同的人，這便是言論自由的濫用。

黃適卓強調，政黨政治與黨同伐異，始終有明確的界線，政黨之間可以有競爭，但僅限於政治人物之間的攻防，不該把髒臭的口水噴到百姓身上。

黃適卓說，立委領納稅人的錢，應該作最謙卑的公僕為民喉舌，高虹安卻用恐怖份子與畜生形容選民，這絕對是最壞最惡劣的舉動；而朱學恒沒有公眾人物的自覺，高虹安不該同流合污，請高虹安不要再嘴硬執迷，立刻向全國道歉。