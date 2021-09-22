詐團黑吃黑吞300萬！4惡煞衝商旅擄人討債　連孕婦都被押走

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局接獲線報，在21日凌晨時分，4名惡煞不滿詐欺被黑吃黑3百萬，闖進轄內1家旅館內將3人強押上車，隨即帶到萬華協商，因其中1女懷有身孕先行被釋放，最後2人被押至中山區2處旅館分別拘禁，最後警方循線將人救出，也逮捕涉嫌押人的3名嫌犯。

警方調查，21日凌晨2時許，23歲有竹聯幫仁堂銘仁會背景的歐姓男子，找來3人闖進大同區的商旅，將44歲的吳姓、50歲的許姓男子以及30歲的黃姓女子押走，歐嫌等人先將3人強押至萬華峨嵋街1處民宅商討債務，要求對方吐出3百萬元詐騙款項。

▲警方營救被關押的許姓男子，發現1人跳窗逃逸，在遮雨棚發現袋子打開竟是衝鋒槍。（圖／記者邱中岳攝）

因被押走的黃女懷有身孕，所以將黃於21日上午9時許先行釋放，許在21日上午11時許趁隙向29歲的趙姓女友求救，並告知女友被帶往中山區2家商旅囚禁，警方獲報後隨即展開調查，發現有毒品通緝的吳姓男子被釋放出來籌錢，隨即找到吳男。

警方指出，透過吳男循線找到許男被拘禁在中山區的旅館，所以隨即前往逮人，並當場逮捕在場的23歲歐姓主嫌、28歲的翁姓男子以及24歲的鄭姓女子，但1名21歲的林姓男子，發現警方破門，隨即跳窗逃逸，目前警方正全力追查下落。

▲歐嫌不滿做詐欺被黑吃黑3百萬強押3人，先放走孕婦後，居留1人要另1人出去籌錢。（圖／記者邱中岳攝）

警方在現場發現，被押的吳姓男子因毒品案遭通緝，另名被押的許男身上搜出1包安非他命、吸食器，另外還在2樓遮雨棚發現1個袋子，打開赫見1把衝鋒槍以及30顆子彈，警方訊後將雙方依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害自由將歐嫌等3人送辦。

另外被拘禁的許嫌雖然是被害人，但因身上藏有毒品，另依毒品罪嫌送辦，另名被押的吳男因毒品案解送歸案，警方也發現，跳窗逃逸的林姓嫌犯，因違法《槍砲彈藥刀械管制條例》遭發布通緝，且未到案執行，所以目前也將持續追查林男到案。

據了解，原本歐姓主嫌等人與被押走的3人原本就認識，疑似因為從事詐騙集團，但歐不滿被3人黑吃黑吞掉3百萬，所以才會找人將3人帶走，並要求對方償還被吃掉的3百萬元。

快訊／北市槍響！中古車行股東欠500萬落跑 鐵門被連轟4槍



臉書賣iPhone12連環騙！誆給帳戶享折扣再剝皮 17歲少女哭了