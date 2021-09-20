這100%是詐騙！　警方與超商店員攜手攔阻交友詐騙

▲警方與超商店員聯手成功保住民眾現金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市1名高姓女子透過網路交友軟體，認識1名聲稱從事模特兒工作的男子，該男子向高女表示如果想要見面，模特兒經紀人表示必須先購買新台幣8000元的遊戲點數才可以通過認證，女子不疑有他至超商欲購買點數，所幸店員機警通報警方，讓高女得以保住現金。

台東警察分局豐里派出所所長黃財源、警員尤懷鈞於日前執行巡邏勤務時，接獲轄區超商店員報案有人疑似遭到詐騙，趕抵現場後，看見1名女子神色茫然的站在超商櫃檯前，於是上前悉心關切，

高女吐露近期在網路認識1名模特兒，模特兒經紀人稱如果想要跟模特兒見面，就要購買8000元的遊戲點數來通過「認證」，員警聽完高女的陳述後隨即回應「這100%是詐騙！」員警當下亦與電話中的經紀人通話，對方ㄧ聽到員警說出「你好！我是豐里派出所員警，你那邊哪裡？」後立即掛斷電話，女子這時才驚覺自己差點遭受詐騙，員警進而規勸女子不要再與該名男子有任何聯繫。

在超商店員及員警的通力合作下，成功攔阻遊戲點數詐騙，高姓女子對於員警及超商店員的即時協助深表感謝。臺東警察分局呼籲，網路交友盛行，有心人士假藉「要見面先買點數」的手法行詐騙之實的案例層出不窮，若遇到陌生人指示小額付款、點數購買或ATM轉帳等要求，勿輕易相信。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報警。