投資靈骨塔專吸老人棺材本！誆配套投資才好賣　銀髮族慘傾家產

記者張君豪／台北報導

台北市警局刑警大隊日前接獲民眾報稱，有自稱殯葬仲介業者，假藉高價收購被害人持有靈骨塔位，事後以各種話術慫恿被害人投資加購其他骨灰罈、預付交易稅金、或搭配其他喪葬用品諸多名目、以話術「搭配成套比較好賣！」致使部分銀髮族被害人抵押房子貸款損失慘重，警方獲報後立即組成專案小組，報請士林地檢署指揮調查。

▲台北市刑警大隊破獲王姓主嫌為首經營靈骨塔收購詐騙集團，警方逮捕8人粗估吸金獲利上千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊破獲王姓主嫌為首經營靈骨塔收購詐騙集團，逮捕8人粗估吸金獲利上千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）



台北市刑大表示：該靈骨塔詐騙集團以王嫌為首，王男先後成立多家顧問人頭公司，再由集團成員假扮業務員聯繫被害人，佯稱有買家願高價收購被害人手上套牢多年的靈骨塔商品。

該詐騙集團會向民眾宣稱：因交易金額過大，需先支付節稅金；事後以塔位數不敷買家需求數等，再慫恿被害人以股災戶資格，低價購入根本套牢多年，毫無市值得靈骨塔位轉賣獲利。

▲台北市刑警大隊破獲王姓主嫌為首經營靈骨塔收購詐騙集團，警方逮捕8人粗估吸金獲利上千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

若被害人資金不足，歹徒謊稱可動用買家訂金為其代墊部分價金，遊說被害人借貸、抵押房產籌措現金，直到害人付款購入大量靈骨塔、骨灰罐後，詐騙集團再藉故推翻交易，導致被害民眾血本無歸；警方調查該案遭詐騙人數多達數十餘人，粗估不法獲利金額高達數千萬元。

警方蒐證見時機成熟，持士林地院、地檢署核發搜索票、拘票，會同北市松山警分局等單位，兵分多路在台北、新北、台中市發動搜索，逮捕王姓主嫌及集團成員8人到案，並當場搜出客戶資料、託售合約書、買賣合約書、塔位權狀、生前契約書1批、手機等證物，扣現金新台幣50萬元，全案訊後依組織犯罪、詐欺等罪移送士林地檢署偵辦。

【其他新聞】



►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」獲緩刑 手法升級經緯度取毒