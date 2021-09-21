　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書賣iPhone12連環騙！誆給帳戶享折扣再剝皮　17歲少女哭了

記者邱中岳／台北報導

1名男子在臉書刊登販售iPhone12手機訊息，1名少女向男子購買，雙方約定以2支舊手機再補貼4310元成交，男子還說可以提供帳戶供匯款領錢又享有折扣，單純的少女還提供母親存摺，最後發現被騙後報警，警方循線在北市一處旅館逮人並查扣毒品。

警方調查，27歲的王姓男子，日前在臉書刊登兜售iPhone12的訊息，1名17歲的少女詢問，雙方約定以2支舊手機另補貼4310元作交易，最後王男還祭出提供帳戶密碼、提款卡，就可以另外享有優惠折扣，少女一聽心動隨即照辦。

▲▼男子臉書賣iPhone12，騙少女提供2支舊手機以及現金，還宣稱提供帳戶使用可享折扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子臉書賣iPhone12，騙少女提供2支舊手機以及現金，還宣稱提供帳戶使用可享折扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

少女先將母親的帳戶資料提供給王男，另外又先將2支手機以及4310元交給對方，但是最後卻沒有收到iPhone12，氣得告知父母報警，最後才知道遭到對方詐騙，警方獲報後也隨即展開調查。

警方調查後，發現王嫌躲藏在北市1家旅館內，隨即在17日中午時分前往逮人，當場逮捕王姓嫌犯以及其28歲的陳姓女友在房內，並在現場查扣犯案用的手機之外，還有16包3級毒品咖啡包。

▲▼男子臉書賣iPhone12，騙少女提供2支舊手機以及現金，還宣稱提供帳戶使用可享折扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓嫌犯犯案後（紅圈）躲藏在北市1家旅館，與女友被警方逮捕起獲16包毒品咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方又發現，平時無業的王嫌主要以詐騙維生，遭台北地檢署、新北地檢署以及新北地方法院等地，共計發布5條詐欺通緝，其中還有1條係因未到案執行遭發布，訊後將陳姓女友依毒品罪送辦，王嫌也依照毒品、詐欺送辦，另通緝部分也解送歸案。

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

八大行業停業120天！酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天只賺40元

ET快訊
有「料理包的泡麵」一堆人吃錯！　網呆：泡錯20年
iOS 15開放更新囉！　17項新功能一次看
快訊／士林夜市旁傳槍響！車行鐵門被連轟4槍
清大學生會道歉了！　自封「最正會長」承認太輕浮
快訊／染疫留英女學生到台中春水堂用餐　6員工快篩出爐
兒童台姐姐錄影穿超辣！「大尺度泳裝照」胸冒青筋
鳳梨「入珠狂塞7749顆」爆2後遺症！　崩潰停機1個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市槍響！中古車行股東欠500萬落跑　鐵門被連轟4槍

七星潭人潮聚集賞月觀潮　海巡4驅沙灘車機動巡查及時救援

驚悚撞擊影片曝！23歲男碰撞自小客「噴飛到空中」重摔　四肢骨折

前美商會長酒駕！妻「沒阻止」慘挨罰　法官痛斥：心存僥倖

代友人勸2兒要上進！長輩講一半　2煞闖入「酒瓶猛砸頭濺血」

投資糾紛被騙進摩鐵談判　男遭開槍轟大腿還被逼脫光裸拍

揮鐮刀大鬧新莊IKEA！火爆男割3機車坐墊+折斷汽車後視鏡

毒喵喵再奪命！21歲男衝大街詭異狂舞　 倒地昏迷橫紋肌溶解亡

臉書賣iPhone12連環騙！誆給帳戶享折扣再剝皮　17歲少女哭了

閏蜜反目引爆男人戰火！觀夕平台「護花盃」10打1　他慘敗濺血

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

惡鄰居鬧鐘狂響！半夜連響3小時 整條巷被轟炸2個月「出門都幻聽」

快訊／北市槍響！中古車行股東欠500萬落跑　鐵門被連轟4槍

七星潭人潮聚集賞月觀潮　海巡4驅沙灘車機動巡查及時救援

驚悚撞擊影片曝！23歲男碰撞自小客「噴飛到空中」重摔　四肢骨折

前美商會長酒駕！妻「沒阻止」慘挨罰　法官痛斥：心存僥倖

代友人勸2兒要上進！長輩講一半　2煞闖入「酒瓶猛砸頭濺血」

投資糾紛被騙進摩鐵談判　男遭開槍轟大腿還被逼脫光裸拍

揮鐮刀大鬧新莊IKEA！火爆男割3機車坐墊+折斷汽車後視鏡

毒喵喵再奪命！21歲男衝大街詭異狂舞　 倒地昏迷橫紋肌溶解亡

臉書賣iPhone12連環騙！誆給帳戶享折扣再剝皮　17歲少女哭了

閏蜜反目引爆男人戰火！觀夕平台「護花盃」10打1　他慘敗濺血

亞馬遜妹仔「大啖雞母蟲」狂吸600萬粉！　一口吸入嘴網友全傻了

從台北到墾丁都能住！福容大飯店住宿券限量30組　附早餐才2899元

米香填滿舌尖！隱身台南車庫內的平價大腸　搭配爆汁香腸更對味

13秒療癒片！墨鏡哥「鬼切插隊」比中指挑釁　下秒現世報來得太快

郭明錤：蘋果首款摺疊手機2024年亮相　Touch ID將在2023重現

野生白家綺「真實身材現形」！　4寶媽產後半年…網：這肚子很誇張

他偷手機遭「鞭刑示眾」痛到哭吼求饒　塔利班酷刑影片瘋傳

營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹，黃瓜和醬瓜鈉含量竟差500倍！

1922平台藏彩蛋？預約BNT頁面竟出現「火鍋預約」　網笑翻喊母湯

吃屎哥「太高怕摔死」！原本要闖桃園球場卻龜縮　裸奔幹大事內幕曝

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

三重中秋烤肉爆大亂鬥　1人濺血、記者遇襲

騎士天價賠償金曝！　超跑i8「載昏迷女友」撞違規機車慘毀容

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

皮條客耳邊悄問人妻：開房敢不敢？　她竟敢2次

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

快訊／新北板橋嚴重火警！1命危1重傷

金山別墅雙屍！現場詭擺「5台電風扇」

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

名醫追台劇被罵沒水準訴離　60年妻怨：伺候夫家一輩子

設計師遭設局拍裸照！　台中摩鐵開房「槍轟大腿」凌虐

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

即／彰化少年海邊玩水失蹤搜救中

更多熱門

相關新聞

砸2659萬買愛馬仕包　等半年連影子都沒有

砸2659萬買愛馬仕包　等半年連影子都沒有

游姓男子因想購買凱莉包和柏金包等愛馬仕頂級包款，2016年透過朋友介紹，認識李姓女子。李女向游男指出，有同學在愛馬仕工作，可以較低的價格取得包款，轉售後可獲得高額利潤，游男信以為真，陸續轉帳2659萬元給李女，卻始終不見包包，才驚覺受騙。民事部分，台中高分院判李女須賠償游男2435萬餘元；刑事部分，則依詐欺罪，不得易科罰金部分判李女應執行有期徒刑2年6月；得易科罰金部分應執行有期徒刑1年2月。

女友騙懷孕　癡男半年匯13萬才知她嫁別人

女友騙懷孕　癡男半年匯13萬才知她嫁別人

獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突

獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突

Adidas官網特價再5折爆划算

Adidas官網特價再5折爆划算

詐騙集團判太輕　哭一哭就行？

詐騙集團判太輕　哭一哭就行？

關鍵字：

折扣iPhone12臉書詐欺

讀者迴響

熱門新聞

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

鳳梨剪頭髮被女友管！　她「向前一傾」網嚇爆：好兇

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

罔腰分手半年宣布「我們復合了」

更多

最夯影音

更多
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面