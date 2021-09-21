臉書賣iPhone12連環騙！誆給帳戶享折扣再剝皮　17歲少女哭了

記者邱中岳／台北報導

1名男子在臉書刊登販售iPhone12手機訊息，1名少女向男子購買，雙方約定以2支舊手機再補貼4310元成交，男子還說可以提供帳戶供匯款領錢又享有折扣，單純的少女還提供母親存摺，最後發現被騙後報警，警方循線在北市一處旅館逮人並查扣毒品。

警方調查，27歲的王姓男子，日前在臉書刊登兜售iPhone12的訊息，1名17歲的少女詢問，雙方約定以2支舊手機另補貼4310元作交易，最後王男還祭出提供帳戶密碼、提款卡，就可以另外享有優惠折扣，少女一聽心動隨即照辦。

▲男子臉書賣iPhone12，騙少女提供2支舊手機以及現金，還宣稱提供帳戶使用可享折扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

少女先將母親的帳戶資料提供給王男，另外又先將2支手機以及4310元交給對方，但是最後卻沒有收到iPhone12，氣得告知父母報警，最後才知道遭到對方詐騙，警方獲報後也隨即展開調查。

警方調查後，發現王嫌躲藏在北市1家旅館內，隨即在17日中午時分前往逮人，當場逮捕王姓嫌犯以及其28歲的陳姓女友在房內，並在現場查扣犯案用的手機之外，還有16包3級毒品咖啡包。

▲王姓嫌犯犯案後（紅圈）躲藏在北市1家旅館，與女友被警方逮捕起獲16包毒品咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方又發現，平時無業的王嫌主要以詐騙維生，遭台北地檢署、新北地檢署以及新北地方法院等地，共計發布5條詐欺通緝，其中還有1條係因未到案執行遭發布，訊後將陳姓女友依毒品罪送辦，王嫌也依照毒品、詐欺送辦，另通緝部分也解送歸案。

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」 盼藝術不再是洗錢工具

八大行業停業120天！酒店妹跑「581」吐心酸 最慘一天只賺40元