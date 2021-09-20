男衝超商買點數交女網友　手機Whoscall提醒「高風險可疑號碼」

▲吳姓男子為了網路交友，跑到超商購買點數，不料卻是詐騙集團找上門。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓男子日前透過網友平台認識一名女網友，不料對方說要先付錢，才能開通帳號聊天，接著便接要求他到超商購買點數3千元，吳男不疑有他，到超商購買時被店員發現報警處理。警方到場後，告訴他說：「這就詐騙」，還說手機內建Whoscall程式早已提醒你，打來的電話是「高風險可疑號碼」，就是要小心，千萬別上當受騙。

這名遭詐騙的36歲吳姓男子，日前透過網路平台想認識女網友，對方跟他表示，如果要再更進一步聊天的話，就必須要付費加入會員，接著過沒多久，吳男便接到一通陌生電話，要他到超商購買icash點數3000元。

▲警方跟吳男表示，手機內建Whoscall程式已提醒他打來的號碼是「高風險可疑號碼」。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳男不疑有他，19日上午9點前往苓雅區正言路的一家超商購買icash點數時，店員覺得有異立刻報警處理。苓雅分局福德二路派出所員警到場了解後，告訴他這就詐騙，萬萬不可相信，且手機內建Whoscall程式，已提醒他打來的號碼是「高風險可疑號碼」，就是有問題的來電，要你小心千萬別上當受騙，這時吳男才恍然大悟，取消購買的念頭。

【更多新聞】

最佳損友！嫩男出借存簿還幫錢 真相讓他大驚呆

美國妹想來台「請假要用錢買」 他急匯1100美元...險成火山孝子