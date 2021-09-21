阿姨！救命啊⋯她崩潰急匯20萬　LINE視訊曝：科技揭開人性　

▲高雄市一名女子被自稱姪子來電詐騙，警方用視訊電話破解對方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這次不是「阿姨！我不想努力了」，而是「阿姨！我需要你救命」，高雄市一名60歲的陳姓婦人接獲一通電話，宣稱自己是姪子，急需20萬救命，陳姓婦人一聽電話相當緊張就跑到銀行要匯款，不過銀行行員覺得有古怪，找來員警幫忙，員警要求對方「LINE視訊」，才成功阻詐。

17日兩名員警接獲報案表示銀行有一名婦人好像被詐騙，員警立刻前往了解，一名60歲的陳姓婦人表示自己接獲一名自稱為姪子的來電，他說自己換了電話號碼，而且急需20萬來救命，希望陳姓婦人能夠匯款20萬給他應急，同時還發出line訊息頻頻求救。

▲高雄市一名女子被自稱姪子來電詐騙，警方用視訊電話破解對方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

科技始終來自人性！員警請陳姓婦人打LINE的視訊電話，結果對方遲遲都不願意打開視訊鏡頭，2分鐘過去還在東扯西扯，員警接過電話大喊「你是假」，對方知道被揭穿之後，秒掛電話！陳姓婦人親眼目睹整個過程，才鬆了一口氣。

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