「騙得了神明騙不了人民」　江啟臣：仇中無法遮掩蘇內閣失格失能

▲蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院22日邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。國民黨主席江啟臣22日表示，調查報告是先射箭再畫靶，且蔡政府指責大陸打壓台灣購買疫苗，卻不願意尋求解方，「3+11就是破口，蘇貞昌過去騙得了神明，但這次絕對騙不了人民。」

江啟臣指出，整場專案報告下來，蘇貞昌面對任何一位在野黨立委的質詢，態度依然故我、實問虛答、迴避問題 ; 這樣的備詢態度，絕對不是最高行政機關回應民意的榜樣。蘇內閣根本已經失格失能。

對於行政院上週公布的「3+11」調查報告，江啟臣表示，調查小組包括行政院秘書長李孟諺、政委林萬億、吳澤成等，調查當然不會認為行政團隊有錯，這正是官官相護的最佳寫照，有沒有會議記錄已非重點，調查報告是先射箭再畫靶，「3+11就是破口，蘇貞昌過去騙得了神明，但這次絕對騙不了人民。」

蘇貞昌上週因國民黨立委杯葛無法上台報告，江啟臣表示，今天就證明，即便讓蘇貞昌上台，民進黨就是鐵了心不願為施政過失負責，上不上台有何差異。

江啟臣指出，面對敢不敢用官位來保證「年底前讓7成民眾打到第2劑疫苗」的問題，蘇貞昌卻拚命跳針說，中國大陸阻擋疫苗，為何國民黨不敢講話，「根本忘了自己身為政務官應有的擔當與責任。」

江啟臣表示，當國民黨提案要求購買疫苗時，民進黨一再用「疫苗足夠」來搪塞，但疫苗夠不夠全台灣心知肚明，如果一直轉移焦點，靠指責大陸打壓台灣購買疫苗，卻不願意尋求解方，「不如換國民黨來執政。我敢保證，面對疫苗缺乏的困境，絕對比民進黨有能力解決問題。」