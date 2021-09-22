高虹安提國家級防疫戰略　怒嗆蘇貞昌「訂好目標才知為何而戰」

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院今（22日）就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜，邀請行政院長蘇貞昌等官員報告並備詢。民眾黨立委高虹安詢問第二劑覆蓋率，蘇貞昌未承諾何時能達成目標，高當面怒嗆：「訂好目標才知為何而戰！」

高虹安以「台灣的下一步，清零還是共存？」以及「與病毒共存的路徑與策略何在？」為題進行質詢。她指出，因為防堵疫情，實施三級警戒，造成特定產業，例如餐飲、住宿等，都遭受到相當極端的影響。

高虹安進一步追問，行政院與疫情指揮中心未來的國家級戰略，究竟是「病毒零容忍」還是「與病毒共存」？若以東南亞、東亞為例，台灣兩劑疫苗覆蓋率為倒數第三，未來如何改善？何時可以達到群體免疫，可以和病毒共存的疫苗接種覆蓋率？這個接種率又是多少？

對此，蘇貞昌與衛福部長陳時中均未正面回應。蘇貞昌表示，若用法律用語表達的話，一個叫做期限、一個叫做條件，條件越早成就，日期就越早達到。

高虹安表示，若以7月16日中央疫苗預約平台上線日當天到9月20日，65天施打了8,255,191 劑疫苗，平均一天127,003劑，再參考幾個進步國家如新加坡、丹麥、日本、南韓等接種率，設定國人目標疫苗接種率為第一劑第二劑均到達80%，以台灣總人口2350萬人看，就是要施打至少3760萬劑。

高虹安說，扣掉已施打的1317萬劑，再除以每天平均施打12.7萬劑，也就是即便疫苗供應不斷貨，各縣市也按部就班施打，要再花上192.4天，也就是2022年的3月29日，Q2可以達成，「把目標算出來設定好，就可以知道如何分配疫苗到貨量、如何提升施打量能等」。

她也質疑，其他國家的衛福部長，跟我們國家衛福部長難道有所不同？公衛專業有所不同？為什麼其他國家可以承諾人民第二劑覆蓋率期程，我國的行政院卻只能「期待」到貨情況，說不出任何規劃。

對此，陳時中表示，量能是有的，現在有兩三線同時進行，包含外展、校園、預約平台，全國醫護系統一天曾經最多施打過33萬多人，且沒有引發大型群聚現象，所以如果要達成這個目標，是做得到的，但當然希望能夠提早。

高虹安說，以韓國為例，韓國政府喊出目標要在中秋節前打到7成，也想辦法用交換疫苗或策略合作的方式達到，並且韓國也真的在中秋節前達成目標，那我國除了蔡英文總統天天寫信、周周視訊外，還有什麼方法？對此，陳時中僅回應表示會努力，而且我國莫德納的「到貨率」還比韓國多。

不過，高虹安會後指出，陳時中以到貨「率」為傲，卻沒思考到韓國採購母數及我國差距多大，更是逃避回應國人需要的是「總到貨量」或「人均到疫苗數」，台灣實際上就是等不到莫德納疫苗的現實。

高虹安表示，今年度採購且可期望到貨的莫德納疫苗加總僅605萬劑，目前到貨258萬劑，到貨率42.6%，看似很高，但母數這麼小當然會比韓國到貨率高，據悉韓國已簽約採購莫德納共4000萬劑，截至9月13日止，雖有延宕但也已到貨666萬劑，到貨率約16.7%。若以實際到貨量或人均到貨量看，還是比台灣高得多，就連這樣的韓國，政府為了催貨還親自派官員赴美國，而我們呢？

