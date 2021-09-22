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跟著手語遊「傳藝動物園」　傳藝4場次聽障導覽即起開放報名

▲4場次「傳藝友善聽障導覽傳藝動物園展」即日起受理報名。（圖／記者游芳男翻攝）

▲4場次「傳藝友善聽障導覽傳藝動物園展」即日起受理報名。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為打造友善聾人及聽障朋友的展覽環境，國立傳統藝術中心連續3年辦理「傳藝友善 聽障導覽」，今（2021）年上半年以「臺灣北管藝術」為導覽主軸，認識臺灣的出陣文化，場場額滿！前段時間受到疫情影響暫緩辦理，隨著近期疫情的趨緩及宜蘭傳藝園區展示館最新展覽開幕，聽障導覽活動也即將再次啟動！下半年「傳藝友善 聽障導覽-傳藝動物園展」總計有10月2日、10月9日、10月23日和11月3日共4個場次，自即日起受理報名。

「傳藝動物園」和一般動物園有什麼不一樣呢？手語專家徐曉文、吳家瑜、牛暄文、王興嬙和梁毓蘋用活潑生動的手語來告訴您！這裡聚集了棲息在傳統建築、衣飾和器物中的動物們，有大家最熟悉的龍、鳳、麒麟、獅子、老虎等明星動物，還有螭吻（龍生九子之一）、鰲魚和三腳蟾。另外，您可能不知道，水裡優游的蝦、蟹、魚兒和田間忙碌的螞蟻、蜘蛛、蜻蜓都是老祖先們喜愛的吉祥動物喔！

除了展示館的精彩展覽，整座園區都是傳統藝術的大寶庫，手語導覽員還會帶參加者走訪文昌祠、黃舉人宅，解開傳統建築的巧妙設計；最後到傳藝工坊認識傳統工藝製作的過程。另，活動的手語導覽員本身也是聽障者，傳藝中心希望用聾朋友的母語「手語」作為導覽語言，增加親切感、拉近聽障族群與傳統藝術的距離。

聾朋友也不用擔心陪同的親友看不懂，活動搭配聽人（無聽覺障礙之一般人士）手譯員輔助翻譯，讓所有參加者都能盡興暢遊。

國立傳統藝術中心表示，這次活動全程免費，入園門票部分身心障礙者憑證及其必要陪伴者1人可享免費入園。本活動即日起開放報名，活動詳情及報名網址請見：https://event.culture.tw/NCFTA/portal/Registration/C0103MAction?useLanguage=tw&actId=15038&request_locale=tw，或洽：國立傳統藝術中心營運推廣組劉小姐03-9758518分機1384/d139052@ncfta.gov.tw。另，「傳藝動物園」展的部分展件設有「中文暨手語導覽影片QRcode」，歡迎自行參觀的遊客掃描觀看。

防疫期間，請配合入園量測體溫、實聯制登記、配戴口罩及保持室內1.5公尺之社交距離等措施，共同守護你我健康。（最新防疫措施請以現場公告為準）。

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