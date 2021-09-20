訂好民宿沒入住！8人登山隊「南澳神祕湖」失聯　警消漏夜搜救

▲宜蘭南澳神祕湖登山隊失聯，警消入山搜救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭南澳神祕湖今傳出登山隊伍失聯，報案的林姓女子表示，周姓女友人17日隨隊伍入山，原本預計19日下山後與他聯繫，但當天皆未接獲周女來電，擔憂恐發生危險，因此立即報案求助。警消獲報後立即入山搜救，並於今(20日)上午9時40分許發現失聯者共計8人(5男3女)，幸人員皆平安，並於中午11時50分護送下山。

警消初步了解，周女一行共8人於17日入山，前往南澳神祕湖，並預計於19日自澳花瀑布垂降下山前往花蓮，行前周女與林姓女友人約好，19日下山後會與她聯繫；孰料19日一整天林女皆未接獲周女來電，林女察覺情況有異，聯繫周女預定的民宿，老闆也稱周女並未依約前往入住，林女嚇得急忙報警求救，警方也在南澳鄉高峰路的土地公廟尋獲周女座車，確認一行人仍未下山。

宜蘭縣消防局南澳分隊接獲轉報後，20日凌晨1時許立刻集結整裝，並分成2組搜救隊入山，挺進神祕湖搜索；凌晨3時，搜救隊抵達澳花瀑布，但未發現失蹤者，便轉往神祕湖山域搜尋；清晨5時許，另一隊伍抵達武塔高峰，也未發現失蹤者，直到上午9時40分許，搜救隊才終於傳來好消息，在澳花瀑布第二層發現失聯者共計8人，一行人皆平安。

登山隊員指出，原本計畫19日就要下山，但卻因預訂行程出現延誤，加上山區手機沒有訊號，才會無法與家人聯繫報平安。目前搜救隊伍已於中午11時50分護送8人下山至南澳分隊，眾人稍作休息用餐後已自行返回，結束一場虛驚。