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中秋收假日蘇花路廊　預估北上車流量將達1.5萬輛／日

▲蘇花路廊今（21）日北上車流量，將達15,000輛/日。（示意圖／記者游芳男攝）

▲蘇花路廊今（21）日北上車流量，將達15,000輛/日。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

昨（20）日中秋連假第3日，蘇花路廊南下全日車流量為8,218輛/日、北上為17,545輛/日，車流已北上多於南下，北上累計交通量與去（2020）年中秋節同時期相比，增加約19%，公路總局表示，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今（21）日蘇花路廊仍將以北返車流居多之趨勢，預估北上車流量將達15,000輛/日。

公路總局表示，今（21）日為中秋連續假期第4天收假日，宜花地區天氣晴朗，蘇花路廊整體運行順暢，每小時交通量維持約500~700輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1,634輛，北上花蓮往宜蘭方向為5,411輛。

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在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德北上經台9線蘇花改旅行時間約為81分，經台9丁線旅行時間約為108分，預估中午以前北返車潮將逐漸增加，經昨（20）日疏運狀況研判，預估北上車多路段包括台9線東澳路段、蘇花改谷風隧道南口至觀音隧道北口路段、蘇花改仁水隧道北口至中仁隧道南口路段、崇德至太魯閣大橋北端路段。提醒各位用路人行經上述路段時應循序漸進耐心駕駛，並於速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。

自今（21）日中午12時起至18時止，將續辦蘇花改開放路肩行駛大客車及崇德地區大客車優先道措施，交控中心研判路況趨勢後，運用CMS發佈資訊，導引大客車行駛優勢車道，以提升大客車服務效率。

公路總局第四區養護工程處交控中心依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，請用路人配合現場員警指揮保持耐心循序漸進。

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