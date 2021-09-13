欠繳「打麻將+交通罰單」24萬　基隆女13筆土地恐拍賣

▲行政執行官至李女戶籍地張貼查封通知函。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

基隆李女，三級疫情警戒期間與其他4人在室內違規群聚打麻將，她不理基隆衛生局裁罰6萬元，宜蘭分署發現她還欠繳交通罰鍰18萬6千元，滯納罰鍰合計高達24萬6千元也不理催繳，她位於新北市瑞芳區的13筆土地被查封，宜蘭分署將不排除拍賣土地以抵償欠款。

行政執行署宜蘭分署表示，家住基隆的李女，6月5日被基隆市警察局第二分局東光派出所查獲與其他4人共5人在室內群聚打麻將，當時正值疫情最為嚴峻的三級疫情警戒期間，李女只為一時開心而罔顧防疫規定，經基隆衛生局依傳染病防治法裁罰6萬元，未於繳費期限內繳納，經移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署收案後立刻查調及掌握李女名下財產資料，迅速核發扣押命令及進行多次催繳，並至戶籍地現場執行，但李女均避不出面。宜蘭分署另發現李女除欠繳此筆6萬元罰鍰之外，還欠繳交通罰鍰18萬6千元，滯納罰鍰合計高達24萬6千！宜蘭分署鐵腕查封李女位於新北市瑞芳區的13筆土地，並由行政執行官親自率隊至李女戶籍地張貼查封通知函，如李女仍不出面處理，將不排除將拍賣其名下土地以抵償欠款。

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