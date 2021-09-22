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中秋連假結束　台南市環保局稽查人員共開出9張罰單

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

記者林悅／台南報導

中秋連假結束，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員21日中秋當天，在黃金海岸等煙火施放熱區開出3張罰單，連假期間共祭出9張罰單，環境清潔方面，在安平區、南區一帶海濱景點總計出動135人次，清出8.5公噸垃圾。

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

市長黃偉哲指出，民眾對環境品質的要求日益提升，感謝環保局為維護環境付出的辛勞，今年中秋一連放假4天，但似乎少數民眾的公德心與守法性仍有待加強，期盼未來能更加自律，過節時熱鬧、環保都兼顧。

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

環保局統計，18日至22日黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園、億載金城等一帶，勸導民眾10時以後勿燃放煙火共計225次，黃金海岸勸導數次最多達100次，其次是觀汐平台72次。4天共計開出9張告發單。4天假期裡黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園等一帶共清出8.5公噸垃圾，20日的垃圾量最多達3.5公噸。在所有景點裡以觀汐平台的量最多，4天2.4公噸。

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

21日是中秋節，民眾把握假期最後一天，在濱海地區大放煙火，炮聲四起，吵雜的情況較前幾日更甚，附近居民苦不堪言，環保稽查人員勸導、取締過程要堅守立場，態度上還要顧慮到民眾的感受，箇中辛苦難以言語形容。幸好警方、海巡署等也來到現場聯合稽查及勸導，情況才有所改善。

▲中秋連假期間，台南熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響，環保局稽查人員共祭出9張罰單，清出8.5公噸垃圾。（記者林云攝）

環保局局長謝世傑表示，取締施放爆竹煙火，人力需求大，環保局特別動員全局組專案巡查人力，夜間10時以後在熱門的鞭炮、煙火施放點如觀汐平台、黃金海岸、林默娘公園周邊等合力加強稽查取締，稽查人員付出的心力實非外人可以感受一、二，謝謝大家的盡心盡職，為維護環境而努力。

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