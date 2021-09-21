國1新竹－竹北「時速21公里」　國5車流趨緩高乘載提前解除

▲時至入夜國道五號車流逐漸趨緩，高乘載提前解除。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

今日（9/21）為中秋節連續假期最後一天，交通部高速公路局晚間表示，今天上午國道整體路網，除國5宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，其餘路段大致正常；下午車多路段除國1北向員林至埔鹽系統、國5北向宜蘭至坪林等路段外，其餘路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為66.2百萬車公里，預估全日交通量調整為105百萬車公里。

時至晚上18時許，根據高速公路1968顯示，國5北向頭城至坪林交控路段時速可保持69公里，國1新竹至竹北北向路段較壅塞，時速僅21公里；南向台南系統至永康也有壅塞車流，時速28公里。

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高公局說明，國5截至18時，各入口匝道均無回堵且車速逐步提升，國5高乘載本預計實施於今晚21時，今北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於18時30分結束。連續假期即將結束，仍建議民眾可利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

另外12時10分，國1北向221公里發生2小客車追撞事故占內車道回堵1公里；13時51分，國3北向124公里發生2小客車追撞事故占內車道回堵3公里；14時32分，國3北向131.5公里發生4小客車追撞事故占內車道回堵5公里，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流。

▲14時32分國3北向131.5公里發生4小客車追撞事故占內車道回堵5公里。（圖／高公局提供）

▲國3北向124公里發生2小客車追撞事故占內車道回堵3公里。（圖／高公局提供）