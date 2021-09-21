連假最後一天大塞車　東勢各大景點替代路線一次看

▲東勢警分局編排員警在各大景點疏導交通。（圖／東勢警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區有東豐自行車道、東勢林場、新社古堡莊園等知名景點，東關路、東坑路更是大雪山國家森林遊樂區、谷關風景區的必經道路，東勢警分局預估在中秋連假最後一日，會出現大量人、車潮，除了編排員警疏導交通，更提供相關替代道路資訊，供用路人參考。

台中市東勢警分局表示，為避免大雪山風景區下山車流壅塞，除由原路線左轉台8線外，建議可右轉東勢區泰昌街，由東勢市區再接台3線上國道。另從谷關風景區下山之民眾，除由原台8線下山外，亦可從龍安橋左轉往新社方向離開。

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▲▼大雪山、谷關下山替代道路。（圖／東勢警分局提供）



至東勢林場遊玩的民眾，於離開時，除由原路線行經東勢區勢林街接台3線外，亦可從東勢區東環街右轉往卓蘭方向離開；也提醒外縣市到本轄遊玩的民眾，回程發現往國道4號接國道1號車多壅塞時，可以走台3線經三義交流道北上，或走台3線經豐原交流道南下等，避免塞車。

▲東勢林場下山替代道路。（圖／東勢警分局提供）

台中市東勢警分局長劉安杰提醒用路人，嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，共同維護行車順暢。劉安杰將親自於今日下午2時45分在警廣線上和大家分享路況。

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