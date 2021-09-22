「小三霸凌正宮」遭爆與雪碧同居偷生　已婚金主告記者結果曝

▲雪曾遭爆料當老闆小三且未婚生女，老闆和闆娘分別提告結果都不起訴。（資料照／翻攝自sprite0719ss）

記者劉昌松／台北報導

「情色教主」雪碧先前遭媒體爆料，和已婚的老闆郭柏均同居生女，郭因此被妻子林咚咚控告妨害家庭通姦等罪，最後因大法官解釋通姦除罪，才不起訴，郭另外委請律師，控告報導記者涉嫌撰寫不實文章妨害名譽，但在檢察官展開偵查時，郭又具狀表明撤回告訴，台北地檢署日前依法處分不起訴。

周刊媒體2019年12月25日報導「小三霸凌正宮情色教主雪碧搶人老公偷生」、「果然本刊接到十分可信的爆料來源，雪碧孩子的『精主』，是她所屬女團『JUCCY』的幕後老闆、有三個小孩的人夫郭伯均」、「本月十九日晚間，郭柏均也搭車進入月子中心，而且到隔天都未見他離開，種種跡象，都驗證兩人關係匪淺」、「郭柏均從此離家出走，和雪碧同居在內湖港墘路豪宅」。

▲郭柏均(右)控告媒體記者妨害名譽，自己也曾被妻子林咚咚告通姦。（資料照／記者李毓康、蕭雅玲攝）

報導刊出後，郭柏均的藝人妻子林咚咚(林家慧)到士林地檢署控告郭和雪碧(方祺媛)涉嫌妨害婚姻，另外指控郭舉行記者會，自嘲是「台灣第一渣男」外，暗喻他和林咚咚所生的第3個孩子「不是親生」，涉嫌妨害名譽。

結果士林地檢署調查時，大法官作出解釋，通姦除罪，此外，檢察官勘驗記者會光碟，郭也沒有直接說過孩子不是親生的，妨害名譽罪嫌不足，因此通通不起訴。

郭柏均另外委任律師控告週刊記者，涉嫌用不實指摘內容文章，妨害了郭的名譽和社會評價，但是台北地檢署正要展開調查時，郭又遞狀向檢察官表示撤回告訴，因妨害名譽屬於告訴乃論之罪，台北地檢署因此依法處分不起訴報導記者。

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