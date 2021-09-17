辦妻喪事不滿「未過門媳婦」遲到　準公公怒甩巴掌慘了

記者黃翊婷／綜合報導

彰化林姓男子今年3月間辦完妻子的喪禮，卻因為不滿準媳婦陳姓女子遲到，竟當著其他家人的面怒甩巴掌，還狂飆「X你娘」等髒話。雖然林男挨告後辯稱罵三字經是針對兒子，並非陳女，但還是被彰化地院依強暴侮辱罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

▲林男剛辦完妻子的喪事，就因為打了準媳婦一巴掌被告上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中提到，陳女與林男的兒子曾辦理結婚儀式並同居，雖然尚未到戶政事務所登記，不過，男方親友早已將她當成一家人；林男今年3月間辦完妻子的喪事，準備與葬儀社結算費用，結果陳女遲到，其他家人堅持要等人到場才開始結算費用，他一氣之下怒甩準媳婦巴掌，還狂飆三字經。

陳女不甘受辱，事後自行向彰化縣北斗警分局報案並提告。林男挨告之後辯稱，當時的確有脫口罵出「X你娘」等三字經，但並非針對陳女，「我是氣到罵我兒子。」

林男的兒子則證稱，父親與陳女溝通時情緒突然很激動，並打了一巴掌，不過，父親激動時常以「X你娘」當口頭禪，所以他也不知道當時到底是針對誰罵的。

彰化地院法官認為，從現場照片可知，林男動手時旁邊還有至少4、5名親友，他在不特定多數人可共見共聞的場所甩陳女巴掌，的確已經侵害到女方的人格與社會評價，考量到雙方至今尚未和解，最終依強暴侮辱罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。