點名前男友「喝啤酒不舉」　違反《個資法》遭判刑再賠錢

▲李奧納多在《神鬼交鋒》中飾演詐騙犯，曾假冒機師迷倒眾空姐。（資料照／翻攝自網路）

記者劉昌松／台北報導

張姓女子因和前男友有感情與金錢糾紛，在《爆料公社》公開前男友姓名，還貼上前男友與美國男星李奧納多的合成照，指控前男友是「航空界騙子」、「喝啤酒會不舉」，被前男友控告違反《個人資料保護法》，張女因此遭判刑3月，得易科罰金9萬元確定，又因為侵害前男友名譽權，遭台北地院判賠5萬元。

張女2017年8月間，以第一人稱的口吻，上網撰文「女孩泣訴航空業的愛情騙子，利用各種話術騙財騙色再分手，請女生小心以免同樣手法受害」，指控前男友自稱家庭背景好，想當機師，她為此幫前男友請美語老師，還資助前男友到美國受訓，結果回台不被航空公司利用。

張女除將前男友的照片與曾在《神鬼交鋒》演出詐騙罪犯的李奧納多合成，並在圖片上加註「我是航空界騙子」、「飛行時數造假四處欠錢」，還稱男友「有欺騙女生感情用來詐騙金錢的前科」、「戴保險套、喝啤酒會不舉」。

高院刑事庭認定張女不但無故公開前男友姓名、生日，還有航空公司召募自訓飛行員甄試結果通知等個資，還暴露與公益無關的私德，依違反《個資法》、《刑法》妨害名譽等罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

前男友另外提起民事求償250萬元，張女辯稱國人多會抱持「清官難斷家務事」的心態，不會因為看到這篇文章，就貶損男友的社會評價，但台北地院民事庭法官不接受這種說法，認為張女文章讓人知道，四處欠錢、生理功能不彰等事蹟的當事人是誰，足以貶損他人對前男友的觀感，考量兩造資力後，盼彰女要賠前男友5萬元。可上訴。

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