蛇蠍女謝依涵逃死「獄中念空大」　最快17年後可聲請假釋已53歲

▲謝依涵現正為八里雙屍命案服刑中，最快2038年可聲請假釋。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

蛇蠍女謝依涵2013年間，為了強盜錢財，殺害咖啡店客人陳進福夫妻，被依強盜殺人等罪判處無期徒刑定讞，目前在桃園女子監獄服刑中，在新冠肺炎疫情爆發前，家人和男友定期前往探視，她還報名進修空中大學課程，如果持續表現良好，17年後，屆時53歲的謝依涵服刑滿25年，可開始聲請假釋。

謝依涵2013年2月在八里媽媽嘴咖啡店擔任店長時，和常客陳進福、張翠萍夫妻熟識，卻下藥迷昏夫妻2人，殺害後棄屍淡水河，並盜領2人存款，案發後謝說詞一變再變，曾瞎掰媽媽嘴老闆呂炳宏是命案主謀，曾因此被判死刑，2017年由最高法院判無期徒刑，逃死確定。

遭判刑定讞後，謝依涵被移往桃園女子監獄服刑，獄中生活作息正常、同學相處和睦，也報名參加空大課程、工場教化藝文活動，生活十分低調，拒絕所有媒體採訪，只接受家人和男友的探視。

根據2005年立法院通過的《刑法》修正案，被判無期徒刑的人犯假釋門檻從15年提高到25年，而謝依涵在案發後就已經被收押4年多，可用來折抵刑期，預計2038年就可達到法定假釋門檻，屆時謝依涵已經53歲，若持續表現良好，可提報假釋，由假釋審查會議考量她在監表現、是否有悛悔實據、出獄後的規劃、受害人家屬意見等項目，決定是否同意假釋。

我在案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」



我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦 測謊專家4題組擊潰心防

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

牙醫喪子與無緣媳婦「情同父女」 醫師娘怒告追討兒子遺產

《愛什麼稀罕》歌詞是她的 滾石代理「有這動作」挨告侵權