牙醫喪子與無緣媳婦「情同父女」　醫師娘怒告追討兒子遺產

▲黃姓牙醫(右起)喪子後，和無緣媳婦關係親密，醫師娘懷疑2人涉嫌竊盜兒子遺產和房租。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

70多歲的黃姓牙醫幾年前喪子後，與兒子生前的李姓女友越走越近，李女自認因為太愛黃子，所以要把無緣的公公當自己父親照顧，這對「情同父女」的言行，讓黃姓牙醫的妻子看不下去，懷疑李女別有所圖，控告黃醫和李女涉嫌共同竊盜侵占兒子留下的存款和北市蛋黃區房租，全案正由台北地檢署調查中。

據了解，現年70多歲的黃姓牙醫和妻子在1976年結婚，育有1對兒女，在當年經濟起飛的時代，陸續在台北市忠孝東路四段精華區巷弄內，購買了至少2處黃金房產，除1個位在巷口黃金店面用來經營牙醫診所，其餘都分別隔間出租。

根據黃妻先前向法院提告多起官司內容，2011年起，每個月數十萬元的房租收入，都讓沒有在工作的兒子去處理，但兒子後來和李姓女子交往，不知道為何開始慫恿父親，不要再和母親見面，不但把房子拿去跟銀行抵押借貸借貸上千萬元，還打官司要母親和妹妹搬家，一家人分裂成父子、母女2派，感情逐漸惡化。

▲黃姓牙醫把兒子的女友當成媳婦。（圖／記者劉昌松攝）

更讓黃妻不滿的是，兒子在2020年不幸病逝後，黃妻和女兒原以為可以和牙醫丈夫好好坐下來談，沒想到兒子生前交往的李姓女友，卻仍時常對無緣的公公、黃姓牙醫噓寒問暖，黃姓牙醫也對李女疼愛有加，持續把妻女拒於門外。

對於黃妻質疑2人關係，黃姓牙醫聲稱只把李女當成未過門的無緣媳婦，李女則認為黃姓牙醫一個老人家生活辛苦，她因為實在太愛過世的男友，決定要代替男友，好好照顧黃姓牙醫的晚年生活。

▲醫師娘和女兒日前在律師陪同下出庭提告。（圖／記者劉昌松攝）

最近幾年，黃姓牙醫和妻女之間互控多起民刑事官司，黃姓牙醫希望拿回當初共同登記各一半的房產所有權，黃妻則反駁，黃姓牙醫經濟狀況不好，婚後又去日本進修、投資失利，房子都是靠她拿娘家資產去投資買來，僅因節稅等因素，借名登記在黃姓牙醫名下。

雙方互控的多起官司，都幾乎遭法院駁回，沒有勝敗可言，日前黃妻和女兒另起爐灶，委託律師到台北地檢署提告，指控黃姓牙醫疑似和李女聯手，竊盜過世兒子名下存款，金額可能高達數百萬元，且侵吞應屬於黃姓牙醫和黃妻共同收取的北市蛋黃區房租，全案正由檢察官調查釐清中。

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