《愛什麼稀罕》歌詞是她的　滾石代理「有這動作」挨告侵權

▲《愛什麼稀罕》是張惠妹的成名曲之一，如今因歌詞著作權問題成為官司焦點。（資料照／EMI提供、翻攝IG）

記者劉昌松／台北報導

滾石移動公司4年前取得《我是歌手》第二季中相關影音授權，並上架到全球許多付費平台撥放，其中包括天后張惠妹的成名曲《愛什麼稀罕》，知名作詞人范中芬發現後，控告滾石移動涉嫌侵害她的著作權，台北地檢署調查認為，《愛》的歌詞著作權的確專屬范所有，但滾石移動先前已向各大唱片公司確認授權，應無侵權犯意，處分不起訴。

▲豐華唱片曾發聲明《愛什麼稀罕》的歌詞是由范中芬1人創作。（圖／翻攝臉書）

范中芬是知名製作人王治平的前妻，她所創作的《愛什麼稀罕》歌詞，被視為天后張惠妹的成名曲之一，但當時豐華唱片把范中芬和陶喆並列為《愛》的詞曲創作者，在網路上流傳成為是陶喆的個人創作，讓范中芬大感不滿，採取法律行動，豐華2018年聲明更正《愛》的歌詞創作者只有范中芬，陶喆則是作曲者。

而成立於2002年8月1日的滾石移動公司，前身是滾石唱片的滾石網絡科技娛樂通信事業部，主要業務內容為無線數位娛樂內容服務平台及各項產品的開發，在2018年間，獲得湖南快樂陽光互動娛樂傳媒公司授權，使用《我是歌手》第二季的歌曲表演，其中就包含了《愛什麼稀罕》。

▲范中芬曾在臉書公告不再授權《愛什麼稀罕》的歌詞給任何個人及公司。（圖／翻攝臉書）

范中芬因此向台北地檢署提告，指控滾石移動沒有獲得她的歌詞授權，就把《愛什麼稀罕》拿去國家圖書館申請標準歌曲編號，再重製上傳到包括Amazon、Apple、Spotify等影音平台，讓網友付費下載，滾石移動和負責人段鍾潭涉嫌違反《著作權法》侵害他人著作權。

雖然范中芬拿出中華音樂著作權協會證明文件，《愛》的歌詞部分著作權，的確屬她個人享有，但檢察官考量，滾石移動獲得湖南公司授權後，曾依商業慣例，再透過滾石音樂向各大唱片公司等單位「認領」，確認無誤，才將歌曲上架，也在范中芬通知侵權後，刪除歌曲編號，應該沒有侵權犯意與犯行，因此處分不起訴滾石娛樂和段鍾潭。

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