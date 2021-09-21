不適合同居6對星座CP！「這2人脾氣太硬」只想等對方道歉

▲你和另一半適合同居嗎？三天一小吵五天一大吵，已經受夠了嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

為了時時刻刻與愛人黏在一起，更了解對方的日常習慣，許多情侶都會選擇「同居」，雖然能天天見到面，卻也容易因相處時間暴增而產生許多小摩擦，最尷尬的是住在一起後吵架還無處去，只能任由空氣凝結。大陸占星網站《星座屋》就分享6對星座CP不適合同居，你和另一半也上榜了？

1.牡羊座vs.水瓶座

兩人都屬於「把錢看得比較重」的性格，牡羊認為兩人即使同居，也要AA制算得很清楚，不是小氣，只是不想占對方便宜；而水瓶則認為，未來要一起生活，就該不分你我的把錢放在一起「共同消費」。固守各自的原則，也成為同居後爭執導火線。

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2.巨蟹座vs.摩羯座

心思細膩又敏感的巨蟹座，平時話不多，卻總是默默觀察眼前的一切，就連另一半也逃不過，同居時總能從對方舉動猜測意圖；摩羯座也是，猜測心強甚至不允許另一半與異性接觸，兩人常為此爭吵不斷。

3.天蠍座vs.雙魚座

有想法、有主見的天蠍對未來人生相當有規劃，也希望另一半能跟隨自己的腳步，但偏偏遇到同樣強勢的雙魚，想按照自己的步調過人生，強硬的倆人無法說服彼此。





▲脾氣超硬的2星座，一吵架就在等對方開口道歉。（示意圖／視覺中國）

4.金牛座vs.獅子座

兩人三天一小吵、五天一大吵已經習以為常，若是同居後，依照「誰都不想主動求和」，一心等對方拉下臉道歉的情勢看來，冷戰時間會佔滿兩人相處時光，最後落得關係崩解，只會更厭煩對方。

5.天秤座vs.射手座

三觀不合的天秤座和射手座，生活瑣事都有各自的看法，一言不合就開吵，彼此都想把自己的觀點強加於對方，但戰完心也累了，也才明白根本無法撼動、改變另一半的想法。

6.雙子座vs.處女座

雙子個性隨意，即使結果不如預期也不覺得遺憾，屬於萬事可以將就、快速適應的性格。但反觀每個細節都追求完美的處女座可就不同了，若是倆人同居，一個覺得對方太麻煩，另一方覺得對方定性不夠，互看不順眼，要如何和平住在一起呢？