科技男斗內正妹200萬約喝咖啡　他爭當「大神」開罵：吃屎低能兒

▲正妹直播主apple女孩長相相當甜美。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市一名科技業高階主管因喜歡上1名在知名「17Live」的直播主，豪灑200萬台幣「斗內」，讓她成為月冠軍，並希望對方陪他喝杯咖啡，卻總是被放鴿子；期間另一名「大神」為了爭寵，在直播中花錢買跑馬燈辱罵這名科技男「低能兒、吃屎」等字眼，科技男氣得直奔總公司討公道，並提告妨害名譽告訴。

▼正妹直播主利用話術成功讓劉姓科技男豪擲200萬抖內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，41歲劉姓男子在一家科技公司擔任高階主管，長相陽光帥氣，日前迷上「17Live」直播，暱稱馬斯克，一年多來花了台幣近2000萬購買「寶寶幣」斗內各直播主，今年（2021年）3月間喜歡上一名正妹直播主「apple女孩」，當月豪灑200萬台幣，讓她成為月冠軍。

期間正妹直播主「apple女孩」私下與劉男利用通訊軟體聊天調情，2人甚至打Line電話直接「電愛」，2人情慾高漲打的相當火熱，apple女孩為了抓住劉男的心，主動說要送咖啡到他公司，或要見面吃飯，但都臨時有事，或家人生病，自己身體不舒服等為由告吹。

▼另一名男子在直播中購買跑馬燈辱罵劉姓科技男。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉男認為這名正妹直播主根本在玩弄他的感情，時常在聊天時撒嬌「其他直播主都被斗內週冠軍，我也要」或是「這場直播要斗內第一名，我就跟你吃飯」，覺得「apple女孩」一步步設局要他花大錢當「大神（豪擲寶寶幣稱之）」，漸漸想要疏遠這名直播主。

就在2人漸行漸遠時，一名在直播軟體暱稱「OuO」的男子竄出，在「apple女孩」直播中當起大神，不斷斗內高價禮物，後來得知劉男曾有意追求正妹直播主，竟將自己暱稱改成「低能馬斯克吃屎」，多次在直播中花台幣約2000-4000元不等，買下跑馬燈辱罵劉男「趕快滾，沒人歡迎你，臭低能兒」。

▼劉姓科技男提告妨害名譽 。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉男賠了夫人還折兵，不甘受辱，8月間，先跑到「17Live」總公司，針對17直播公司簽約的直播主「apple女孩」表達不滿，事後也獲得道歉，隨後再對在直播中辱罵他的男子提告妨害名譽，劉男表示「錢花了沒關係，但這口氣我吞不下去！」，將不會和解。

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▼另一名爭當大神男子，在另一個直播app裡嘲笑劉男 。（圖／記者陳以昇翻攝）