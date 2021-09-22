滿足咖啡重度飲用者！濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」沖泡更方便「完整萃取」釋放濃郁風味

▲在儀式感愈來愈被重視的現在，「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」以獨家設計，為所有濾掛迷帶來全新有感的沖泡體驗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

對於咖啡因重度成癮者來說，每天不喝個一兩杯咖啡就身心不爽，尤其講求咖啡新鮮萃取風味的人，家裡更是有完善的沖煮咖啡設備。至於出門在外，包包裡當然也要放幾包濾掛式咖啡，不論是在辦公室的茶水間或是健行露營，只要有杯子與熱水，隨時都能來上一杯！不過傳統濾掛式的注水設計「只出不進」，因此總是需要2～3次分段注水，等候多時的咖啡精華，也會因為外圍咖啡粉較難萃取到，不僅導致浪費，更讓在乎完整風味的咖啡迷來說，每沖泡一包就要心疼一次。讀懂咖啡迷心聲的「西雅圖極品咖啡」特別以「咖柏斯」系列，為所有人帶來新世代浸泡式咖啡的沖泡體驗。

近年從日本吹來的冷泡咖啡法，以超省力的萃取方式讓不少咖啡迷心生羨慕，現在西雅圖咖啡也以獨家專利打造「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」的濾袋設計，讓注入的熱水經過特別的濾袋材質，通透性更加快速。眼尖的人更會發現，獨家濾袋同步設計出較深的袋型，讓所有咖啡粉在萃取的過程中還可完全浸泡在水中，主打更全面地萃取，不放過任何一處的咖啡粉！萃取加倍省時省力、便利性有感提升的同時，也兼具了沖煮咖啡的儀式感，讓笑稱自己手殘的人，也能沖上一杯香濃馥郁的醒腦聖品。

▲獨家濾袋材質以及較深的袋型，強調能全面提升咖啡粉的萃取度。

獨家的設計也讓沖泡步驟更加簡化，只要默念簡單的3步驟口訣「1注水、2攪拌、3分鐘等待」，從沒試過沖泡咖啡的人也能輕鬆上手！無論是急忙的早晨或是悠閒的午後，取出濾袋，沿線將袋口撕開再掛置杯口，接著以180c.c.92～94度熱水注水1次，就能讓濾袋與咖啡粉完全浸在熱水中，接著再以小湯匙稍微攪拌咖啡粉，讓咖啡粉充分萃取出味，靜置3分鐘後就可以優雅地拿出濾袋，即刻就能享受宛如經過專業咖啡師沖泡手藝淬煉出的芳香，一秒彷彿置身在浪漫的歐洲咖啡館，讓氤氳的咖啡氣息環繞整個居家或辦公空間。

▲只需1次注水的設計，讓初入門者也能放下壓力，盡情享受濾掛咖啡的萃取過程與馥郁風味。

至於咖啡上癮者最在意的風味部分，在整體風味不僅更加厚實濃郁且平衡順口，還保有相當明亮乾淨的輕盈口感，一般人品嚐濾掛咖啡大多只在意是否偏酸或偏苦，「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」則是將咖啡豆應有的酸、甘、醇與苦的表現全都集於一身，前中後段皆有豐富的層次，靈巧地滑過味蕾與鼻間，讓身心都沉浸在紛陳的咖啡香中。

▲濃郁的風味帶有無雜質的純淨口感，輕啜一口宛如專業咖啡師沖泡的濾掛咖啡，讓心情也隨之明亮了起來。

忍不住也想一嚐浸泡式咖啡前所未有的口感了嗎？即日起～10/19（二）至全台7-11，就可把期間限定買一送一的「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」帶回家，西雅圖咖啡旗下經典的白咖啡、焦糖瑪琪朵、極品濾掛咖啡、咖啡球以及濃奶茶等，全系列盒裝商品也都享有買一送一超殺折扣。擁有少女心的濾掛迷，更不可錯過加價49元就能帶回家的卡娜赫拉小湯匙，現在無論購買多少盒裝組合，結帳前記得此次限定的加價購，就能把各式咖啡與超萌小湯匙一起打包，讓全新的沖泡萃取儀式感為生活帶來滿滿療癒。



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