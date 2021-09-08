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西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！必收「2款新品＋超萌加價商品」好喝、好可愛雙重療癒

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

▲每天都要來上一杯美式或拿鐵的咖啡控注意！巷口7-11就能享受的西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一優惠，怎麼能錯過？（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

愛喝咖啡的台灣人，在超商買咖啡固然方便，但對於重視儀式感的人來說，喝咖啡的體驗還得包括前端的沖泡過程。看準忙碌現代人「省時＋儀式感全都要」，台灣知名咖啡品牌「西雅圖極品咖啡」旗下推出三合一、二合一、濾掛，甚至浸泡式、咖啡球、濾泡等獨特類別，過去還曾造成網路上一陣轟動與討論。夏天喝膩了手搖飲，入秋的9月就趁著7-11西雅圖咖啡全系列盒裝商品祭出全面買一送一的活動，不妨來喝點大人味咖啡！

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

▲7-11西雅圖咖啡三合一、二合一、濾掛以及浸泡式、咖啡球等全系列盒裝商品現正買一送一銷售中。

每當7-11推出「西雅圖咖啡」優惠活動，總是可以看到門市特別擺一區「咖啡牆」讓死忠鐵粉搶購囤貨，此次除了大家期待的「買一送一」活動外，不可錯過的還有跟著活動一同上市的「西雅圖白咖啡二合一」、「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」兩款全新商品！新上市的「西雅圖白咖啡二合一」，主打道地馬來西亞風味的白咖啡，口感奶香濃郁且毫不甜膩，包裝也以復古樣式呈現超吸睛設計，讓質感控跟懷舊控看了都忍不住抱了好幾盒去結帳，放在茶水間或辦公桌上打造出另類風景，從此每天從沖泡開始，就縈繞著咖啡豆香與奶香的滿滿療癒。

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

▲新上市的「西雅圖白咖啡二合一」，口感奶香濃郁且毫不甜膩，放在辦公桌上也是超吸睛的復古擺飾。

「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」則是為喜愛喝濾掛咖啡的成癮者，帶來更省時有感的新世代浸泡式咖啡體驗！現在只需要往咖啡杯內一次注水再配合攪拌咖啡粉，短短180秒就得到香氣與細膩口感全然釋放的回甘醒腦聖品。咖柏斯濃萃浸泡式咖啡的濾袋是獨家專利設計材質，使注水有更佳的通透性，再也不用像過去那樣分多次注水，還要眼巴巴站在飲水機前等著咖啡滴滴萃取，讓所有咖啡控每日期待的濃香咖啡，化做更優雅的日常儀式。

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

▲只需一次注水就能享用的濃萃浸泡式咖啡，讓講求沖泡簡單的即溶控，終於也想體驗濾掛的醇萃與風味。

除了新品以及經典雙倍濃縮和濃奶茶系列必收，不少網友也在討論區敲碗「還有什麼推薦的？」，不久前才掀起一波熱潮的「咖啡球」再度喚起大家記憶。共有原味、榛果2種風味的「咖啡球」因為外型與奶油球相似，過去就曾發生過網友誤把咖啡球當成奶油球使用，卻得到意外美味的經驗。從日本紅到台灣的咖啡球，備受日本櫻花妹與忙碌上班族喜愛的關鍵就在於，只要把封膜撕開，濃縮咖啡的香氣就會瞬間竄出，直接倒入適量冰水或熱水，就是一杯香濃的Americano，手邊如果有冰牛奶，一秒還能高速升級為富有層次的咖啡歐蕾，沖泡簡單又便利。

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

▲小小一顆超mini的咖啡球，隨手與外出杯放進包包帶出門，想到的時候就能來一杯香醇可口的美式或拿鐵，擄獲大家的欽羨目光就是這麼毫不費力！

趁著上次優惠時間囤貨的西雅圖咖啡系列，現在也該喝完了。不想錯過新品與優惠，行事曆就要記下即日起～10/19（二）的優惠時間，緊緊跟上期間限定的『西雅圖全系列盒裝商品買一送一』優惠活動。現在無論購買多少組，只要加價49元，還能把超萌的卡娜赫拉小湯匙1支（原價80元）帶回家，每天與西雅圖極品咖啡開啟馥郁芬芳的啡嚐食光。

▼即日起～10/19（二）西雅圖咖啡全系列盒裝商品祭出全面買一送一優惠，結帳時加價49元，再把萌翻天的卡娜赫拉小湯匙一併收藏。

▲▼西雅圖咖啡。（圖／記者黃克翔攝）

※以價低者折扣。※本活動不得與其他優惠合併使用。※本活動不含預購/7-11線上購物中心/多包裝/區域商品，商品數量以該門市實際販售數量為準。※此活動僅限盒裝規格，單包恕無折扣。※實際商品已各門市現有為準。※加價商品隨機不挑款，款式以現場為主。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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