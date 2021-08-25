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超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲現於「華山文創園區未來市」展出的「日本東北物產展」，精美的工藝精品吸引民眾駐足。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

儘管因為疫情關係，台灣及日本的民眾無法自由地飛往兩地旅遊或短住，但疫情期間台日的情誼仍舊愈來愈濃烈！不少遊日狂熱者都懷念過去每年必造訪東京、大阪、京都等地，但其實日本東北獨樹一幟的秘境美景、人文風情，這幾年也悄悄地吸引了一票死忠台灣鐵粉。現在無法出國沒關係，「日本東北物產展」直接將東北職人精細的手工藝搬來台北華山，現場不僅可以把喜愛的手工藝品直接帶回家珍藏，還能細細品味職人把對家鄉的熱愛，投注在手工藝品上的滿滿感動。

在上一季熱播的日劇《打扮的戀愛是有理由的》中，女主角特別拜訪地方職人，拚盡全力也要將細膩精巧的手工藝品介紹給世人的橋段，不僅令人難忘，也激起許多觀眾重新燃起「好想了解更多日本手工藝吶」的熱情！此次跨海來台的「日本東北物產展」，從東北6縣搜羅了12個在地職人品牌，展方表示，此次合作的「日本東北一品村IPPINMURA」近幾年不僅持續在臉書粉絲團介紹當地傳統節日與觀光資訊，也將細膩打造工藝的職人精神帶給台灣人認識。今年展品主題為「工藝」，像是可追溯到江戶時代中期的「裂織」傳統技法、有著武士藍象徵的藍染工藝，有些工房甚至也特別和明治初年創立的生產商合作，企圖在傳統技藝中加入現代設計，或是持續遵循舊時簡約的設計，表現出令人讚嘆的細膩精工！

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▲▼日本東北物產展 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼展出現場也播放著各個工房與職人的介紹影片，讓台灣人一窺日本職人重視環保永續、崇敬自然的文化傳承。若錯過此次展覽，展期結束後還是可在活動網站收藏從日本直送的職人精品，但展方還是極力推薦民眾來現場一觀，真實感受每件工藝品細膩、有溫度的質感！

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

日本職人不喜模仿的獨創初心　成就「東北工藝之美」
幅員遼闊的日本，之所以各地都有代表性的工藝精品，展方解釋原因有二，一是因為在地生產的原料素材不同，因此造就像是同為木製品，但各地出產的手感、細節都呈現各異其趣的質感；二是，日本職人希望自己端出的東西是能和其他工房有所區隔，因此即使像是漆器、藍染，仍是有其私房不外傳的製程，以彰顯自家獨特的工藝。

此次在「日本東北物產展」展出的12大品牌，可分為3類品項：

配戴飾品
來自福島縣的「Atelier iriser」工房，藉由手工玻璃打造出一個個晶瑩透亮的絕美飾品，以「點亮每位客人的生活」這樣溫暖的初衷做為品牌創立的期許。其中最被客人喜愛的是，以據說能驅邪、永保幸福的「馬蹄鐵」為原型製作的玻璃項鍊，以及將「♾️」無限符號具體化的優雅設計。

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲還未來台以前，iriser的飾品已是不少民眾的鎖定珍藏對象。

食器收納類
兼具實用與細膩設計的食器收納器具，各縣幾乎都有代表之作！令展方代表也大為驚嘆的「樺細工」，為了將日本人喜愛的櫻花樹製成木製容器、放在家中，每位技師必須先以超精細的手法片下櫻花樹皮，並進行重新打磨等表面處理，接著將樹幹製成各種容器，最後將樹皮貼回木製容器上，因此每個容器都有著獨一無二的紋路！

▲▼日本東北物產展 。（圖／記者黃克翔攝）

▲來自秋田縣的「樺細工」做工繁複，令人一眼難忘。

以60年樹齡製作的「秋田杉木器」，由於杉木獨有的輕巧質感，加上溫潤的手感與木香，相當適合家庭使用，增添餐桌優雅氣息；展方也強調，工房使用的秋田杉都是有計畫的種植，不同區域輪流開採再耕耘復植，以不破壞自然環境為創作初衷。

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲「秋田杉木器」天然的木頭紋理特別能增進食慾，且木製餐盤熱傳導率低，在日本東北寒冷冬季使用，也能維持食材溫度。

漆器是日本傳承已久的古老工藝之一，每個工房或地區的漆料都有獨到之處，日本東北專屬的「玉虫塗」是一種會泛出銀幻光澤的漆料，因此每個角度看都能折射出截然不同的夢幻光澤！

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了木製品，漆料也可塗在玻璃材質上，展覽展出的玻璃高腳杯即是以「玉虫塗」上漆，細節之處皆是由職人手繪而成。

織品類
多數人只知道和服是日本文化的代表之一，但更為精細的日本織品文化，深究其中其實加倍縝密且動人！從江戶時期流傳至今、具永續再生概念的「南部裂織」，起因於過去布料極貴，穿到無法再縫補時，古人便會將舊布撕成一條一條，再與其他織線編織成一塊新的布料，這樣還可再把新生的布料另外做成桌墊或和服腰帶等，即使成品的花樣不比現代設計來得複雜，但呈現的質感工藝卻是無可比擬！

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲來自青森縣的「南部裂織」以時尚的方格花紋，讓現代人重新認識這門古老且又永續環保的技藝。

刺繡與藍染也是此次展覽可以親眼一觀的職人布藝品，來自青森縣的「小巾刺繡」以及宮城縣的「『幻』藍染」，絲線與染料皆是以天然植物染製而成，顏色繽紛的「小巾刺繡」完全讓人激起少女心，「『幻』藍染」獨家提煉的染料，則會讓布料透出一層淺淺亮光，格外吸睛！

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼小巾刺繡（上圖）以青森獨有的草木、果實做為絲線染料，顏色相當繽紛粉嫩。看似簡單低調的「『幻』藍染」（下圖），背後代表著重視天然與機能的嚴謹染製手工藝。

▲▼日本東北物產展。（圖／記者黃克翔攝）

規劃難得的「日本東北物產展」，即日起在「華山文創園區未來市」展至9/16（日），不到一個月的展覽時間，絕對要好好把握！重點是，現場展物不只上述介紹的品項，如果想親身感受職人手作的溫暖精神，現在就是「一次暢遊」日本東北6縣、貼近職人初心的大好機會，未來終於能再度前往東北旅行時，就可幫自己安排當地工房參觀或現場DIY等活動，展開一段更深刻難忘的遊日旅程。

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