超商限定賣！日本人氣半熟起司塔變身「爆米花、薯片」了

▲PABLO半熟起司塔變身爆米花、迷司薯。（圖／PABLO提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

首度變身追劇零嘴！日本超人氣起司塔專門「PABLO」找來網購冠軍「卡滋爆米花」合作，聯手將經典半熟起司塔變身爆米花、立體薯片，其中，爆米花外層除了裹上特調起司粉外，還加上杏桃醬，每一口都充滿著濃郁香氣，而薯片則特意打造成3種立體造型，可愛到不行，即日起於指定超商獨家開吃。

▲爆米花除裹上起司粉外還加了杏桃醬。

「PABLO x 卡滋爆米花」聯名零食登場，首推「半熟起司塔風味爆米花」，一顆顆圓滾滾的蘑菇球爆米花，外層裹上特調起司粉及PABLO獨家杏桃醬，讓紮實鬆脆的口感多了清甜滋味，忍不住一口接一口；另一款「起司塔風味迷司薯」，有別於一般薄款洋芋片，特地以立體造型打造豐富口感，並有3種餅乾體包括薯條、雞腿及愛心，可愛爆表，每一口同樣充滿濃濃起司味，起司控絕對要嚐鮮，即日起於全家限定上市。

▲7-11將夜市美食搬進店裡。（圖／記者周姈姈攝）



另，7-11近日則強勢將夜市美食搬進店裡，首推大人小孩都愛的「糖葫蘆」，於台北市160間門市限量開賣，脆脆糖衣包裹酸甜番茄，大口咬下簡直幸福感爆棚，另一款為清爽「甘草芭樂」，選用國產珍珠芭樂結合甘草醬汁，包裝還是OPEN小將的臉可愛到不行。

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