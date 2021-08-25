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多吃「原型食物」就能顧好健康？營養師搖頭：忽略「保存和料理細節」營養攝取有限

▲▼蔬果串。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲儘管疫情造成全球衝擊，但不可否認也為生活、飲食等觀念帶來全新變革！（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

自從宅在家的時間變多，加上抗疫帶來的健康概念，人們對於養生飲食的追求可說是再也回不去了！現在就連身家百億的比佛利名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）都迷上逛超市買新鮮食材回家烹飪，看在一般人的眼中，更想要馬上捲起袖子，打造屬於自己的健康滿分生活！然而自煮風氣雖然正盛，但看在專家眼中，還是有幾個容易被忽略的盲點需要仔細留意，頂級廚具品牌德國雙人ZWILLING也針對現代人對於真空保鮮、保留營養等需求，推出備受市場矚目的保鮮組合與破壁機，以真空保鮮組來說，知名營養師指出，抽除容器裡的空氣，尤其是氧氣，最後再密封包裝、創造真空環境，可以減緩大多數微生物的生長與繁殖，延緩食品氧化變質」。畢竟食材透過正確的保存方式才能維持新鮮度，確保豐富營養素能被人體吸收，才不枉辛苦採買回來的新鮮食材。

宅家自煮是邁向健康的開始，不過葉若懿在疫情期間也觀察到，有些人只講求好保存以及料理快速方便，因此採買大量的食材中，不少仍是零食、罐頭、泡麵等加工食物，「但這些食物偏偏最容易造成高血壓、便秘、肥胖，造成身體負擔。」因此她提醒忙碌上班族或是過去欠缺養生的長輩們，想要重新追回健康，就先從挑選「原型食物」開始做起！

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「所謂的原型食物，意思就是『一眼就能看出食材原本的樣子』。」像是選擇豬肉，而非豬肉鬆、香腸、貢丸，選擇新鮮的魚，而非魚板、甜不辣等魚漿製品。葉若懿也補充，「並不是所有加工食品都不好，像是豆腐、豆乾雖然是加工，但也是好的食物，可以適時攝取。」

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

▲為了健康購入原型食物，也要懂得後續適當的保存與料理方式。（圖／Pexels）

不過特別選擇「原型食物」，還要懂得適當保存與烹調方式，才能確保營養不流失！葉若懿發現這段期間，人們往往一次購入許多食材，但總是簡單以報紙或塑膠袋包住就冰入冰箱。她提醒，這樣的保存方式容易讓整個冰箱都是味道，新鮮度也很容易流失，「囤購食材建議可以多買好存放、可放室溫的瓜果類、根莖類，葉菜類如果放進一般保鮮盒，還要注意容器有沒有孔洞、讓空氣流通，避免葉菜爛掉。容易因為溫度變質的肉品，建議最後再買，回家後立刻分裝，而且依照一次會煮食的量來分裝，最為妥當。」

針對保存方式，葉若懿也建議，「如果能抽除容器裡的空氣，尤其是氧氣，最後再密封包裝、創造真空環境，可以減緩大多數微生物的生長與繁殖，延緩食品氧化變質、營養流失，也就可以延長保存時間。」她再舉例，「像是油脂類食品，如果受到氧氣作用而氧化，就會使食品變味、變質，甚至產生油耗味，氧化也會使得維生素A和C等營養物質流失。」但葉若懿也提醒，真空包裝帶來的無氧環境，同時也會促成肉毒桿菌、梭菌、大腸桿菌等厭氧菌的繁殖，因此「就算真空保裝後，還是要以冷藏、冷凍保存，食用之前高溫烹調殺菌，趁新鮮時盡快食用，才是比較安全的做法。」

近來不少煮出心得的民眾，甚至連醬料也想自己做，有時囤積的蔬果過多，也有人會特別打成果昔飲用。儘管「綠拿鐵」的飲食風氣早已風靡全球，但仍是有人擔心蔬果打成汁的過程中會破壞營養。為此，葉若懿特別解釋，「現在講求的蔬果579還有3蔬2果，其實很少現代人可以做到，綠拿鐵可以幫助現代人更快吃進更多營養，對於健康絕對是加分的。」而之所以流失營養素是因為，「用一般果汁機沒辦法把食材打細，顆粒渣滓感會比較明顯，有些人講求口感會把這些過濾掉，但偏偏人體無法自行合成的植化素都在這些渣滓中。」葉若懿建議想利用果昔、綠拿鐵補充營養的民眾，除了盡可能地將食材打碎，「也可以選擇市面上強調能瞬間擊破蔬果細胞壁的高速攪拌機或調理機，可以比較省力地把食材打細，喝不出顆粒感，但該有的營養都在裡面。」

▲營養師葉若懿。（圖／葉若懿提供）

▲營養師葉若懿。（圖／葉若懿提供）

現代人喜愛下廚到一個境界，往往也著迷於搜羅來自全球各地的知名廚具，擁有頂級工藝設計的德國雙人牌ZWILLING，就是許多知名廚神的必備刀具，營養師提到的調理機等家電，如今也幾乎成為每個家庭廚房的必備品。近來ZWILLING看重保鮮科技，攜手義大利知名設計師推出全新的「智能真空保鮮組合」，一舉以「真空保鮮」的概念，打造出「真空抽氣棒、保鮮袋/盒、酒塞」系列品項，更進一步衍伸出有別於一般果汁機、攪拌機的「真空破壁機」，先不說延長保鮮期、保留更多營養等目標，光是看到高顏值的精品設計，就讓人想要馬上下訂一整組。

▲▼原型食物,營養,葉若懿,綠拿鐵,植化素,雙人牌,ZWILLING,智能家電,真空保鮮。（圖／雙人牌提供）

▲德國雙人牌ZWILLING攜手義大利知名設計師推出全新又具備高顏值的「智能真空保鮮組合」。（圖／ZWILLING提供，下同）

ZWILLING「智能真空保鮮組合」不僅包含家中必備的保鮮袋、保鮮盒，甚至連酒塞都幫酒咖想到了。透過全新設計、無線操作的「真空抽氣棒」，還能進一步快速抽取容器裡的空氣，為食材、酒類創造出一個真空狀態，進而延長保鮮時間。品牌也強調，真空包裝的好處包括「降低氧化速度」、「抑制細菌增值」、「防止乾燥、保持食材內部水分」，再者「以真空包裝冷藏，保存期限能延長1.5倍以上，真空包裝放入冷凍，則能延長2～5倍」。

儘管透明的容器設計，讓使用ZWILLING「智能真空保鮮組合」的煮夫煮婦能在冰箱中一目瞭然找到需要的食材，ZWILLING還是在「管理食材」這部分設計了智能應用，只要一掃保鮮盒/袋的上QRcode，就能利用APP紀錄食材與存放時間，打開手機就能做好保鮮管理，冰箱不用開開關關，節能省電同時省下大把確認時間。

▲▼ 雙人牌 。（圖／品牌提供）

▲全新設計、無線操作的「真空抽氣棒」，能抽取容器裡的空氣，創造真空狀態延長保鮮時間。

ZWILLING的「真空破壁機」更是以力求細膩攪拌的鋸齒型4葉不銹鋼刀片，帶來5檔定製程式以及12檔可選檔位，想要製作果汁/昔、醬料、冰沙、內餡甚至清潔，簡單一按就能達成任務，想要切碎蔬果食材、研磨辣椒、製作冰淇淋和甜點等，也都可以利用12檔位抓出理想的細緻刀工。在攪拌前，如果手邊也有「真空抽氣棒」，品牌也主打「攪拌前抽真空，鎖住食材原色」，讓食材在攪碎過程中不易氧化變色，同時保留更多營養，達到「真空破壁」的效果。

針對使用安全，ZWILLING也設計安全鎖扣以及馬達過熱保護機制，讓廚房新手也能流暢上手。造型簡約時尚的1.4L食品級Tritan材質攪拌杯，在完成果昔、綠拿鐵後，還能直接上桌大拍網美照，讓所有follower都驚豔羨慕。

▲▼ 雙人牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ZWILLING「真空破壁機」以細膩的鋸齒型4葉不銹鋼刀片，帶來5檔定製程式及12檔可選檔位，主打能輕鬆擊破蔬果細胞壁，釋放營養素。

▲▼ 雙人牌 。（圖／品牌提供）

若是對於家庭飲水格外注重的民眾，去年上市就搶購一空的ZWILLING智能飲水設備「即熱調溫飲水機」，不用反覆燒水再等降溫，一次就能擁有12種溫度選擇，大大滿足全家人不同的使用需求，當智慧家庭系統愈講求人性化， ZWILLING家電系列則要再幫家裡的廚房智能全面進化。

過去習慣外食或加工食品，等到開始自煮才發現，新鮮食材與適量調味加上簡便流暢的烹飪流程，煮食起來原來這麼清爽舒服！無論是追求時尚窈窕的輕熟女、健康欠照顧的上班族或是上了年紀講究養生的長輩，如今既然都跟上了原型食物的健康概念，就得針對細膩保存、烹調過程更下功夫，為自己與家人在餐桌上展開全新的美味饗宴。

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