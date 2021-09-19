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蘿蔔絲酥餅、黑糖肉桂捲都吃得到！超商「下午茶專賣店」開張了

▲▼超商開設下午茶店推「微現做」態熟食區。（圖／業者提供）

▲超商開設下午茶店推「微現做」熟食區。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！看準烘焙商機，就有超商宣布正式斜槓開起「下午茶專賣店」，以堅持每日現烤搶先推出9款中、西式點心，無倫是肉桂捲、司康、貝果通通都有，還能吃到街頭小吃蘿蔔絲酥餅、青蔥燒餅等，一次滿足鹹甜需求，即日起於28門市搶先開張。

▲▼全家現烤點心店擴大開張。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼黑糖肉桂捲、葡萄司康是人氣選擇之一。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家現烤點心店擴大開張。（圖／記者蕭筠攝）

全家攜手全台十大麵包店之一「野上麵包坊」開起下午茶專賣店，主打「微現做」，包括現場調理、品質講究、方便外帶3大特色，每日現烤推出9款中、西式點心，首推人氣「黑糖肉桂捲」，使用沖繩黑糖製成，宛如可頌的酥脆口感可是讓人一口接一口，還有酥脆外層搭配鬆軟內層的「葡萄司康」及「原味貝果」，此次更增加全新「微笑巧克力貝果」、「楓糖花花」等選擇，一定要嚐鮮。

同步還有街頭小吃，像是吃得到蘿蔔絲炒劍蝦乾的「蘿蔔絲酥餅」、鮮嫩多汁的「青蔥燒餅」，以及「鮮肉千層餅」、「芋頭千層餅」等通通一次滿足，目前搶先於全台28門市限定販售，預計年底有200間店都買得到。

▲▼ 7-11最新夜市美食、地瓜甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼ 7-11最新地瓜甜點開吃。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼ 7-11最新夜市美食、地瓜甜點。（圖／記者周姈姈攝）

另，近日7-11也開賣「地瓜起司三明治」，嚴選台農57號黃金地瓜製成，搭配起司片甜鹹適中，咬下還會爆餡，每一口都超滿足；加碼還有「地瓜鮮奶油戚風蛋糕」，選用台灣在地57號地瓜加入鮮奶油製成地瓜泥內餡，口感滑順香甜，且只在苗栗以南地區2700間門市限定賣。

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