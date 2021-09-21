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葉丙成遭嗆「站著說話不腰疼」　一原因拒絕受訪：對我來說夠了

▲▼台大電機系教授葉丙成。(圖／記者蔡百蕙攝）

▲葉丙成針對女網友的發言回覆，也表達自身想法。(圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

一名考上台大的女網友，嫌棄男友放棄指考，錄取「中字輩大學」，台大教授葉丙成留言回覆，還被嗆「站著說話不腰疼」，引起網路熱議。對此，葉丙成表示，他婉拒了採訪要求，並解釋留言的原因，只是單純想分享想法，而非指責，或給予特定對象壓力。

這名女網友日前表示，她與男友就讀某直轄市第一志願男校、女校，今年學測時，2人沒有考好，男友上了某中字輩大學，因此她提出建議，一起拼指考，卻被男友拒絕。

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直到近日指考放榜，她考上了台大，突然收到消息，才突然想起來，「原來我還有這個沒出息的男友」，心裡也出現疙瘩，「為什麼我會有一個這樣沒路用、不上進的男友」，最後提出了分手。

▼女網友考上台大，才想起自己有個「沒出息」的男友。（圖／ETtoday資料照）

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

台大教授葉丙成在下方留言回應，人生並非贏在18歲就行，是否有出息，並非考上什麼學校、科系來決定，若心態沒有改變，可能放榜上台大時，就是人生高點，接著會一路向下。沒想到，女網友卻回應，葉丙成對於許多人來說，早已是上進的人，此番言論根本是「站著說話不腰疼」。

對此，葉丙成在臉書分享，為了這件事，他拒絕了某電視台的採訪要求，他在大學任教多年，也清楚了解，並非每個學生都像大家認為的那麼堅強。

▼女網友考上台大，向「沒出息男友」提出分手。（圖／ETtoday資料照）

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（示意圖／ETtoday資料照）

葉丙成提出擔憂，若電視台報導這則新聞，不曉得18歲的孩子能否承受得住，儘管是匿名發言，但仍需要承擔網路、媒體、電視撲天蓋地而來的壓力。

葉丙成說明，他所留言回覆的，只是數千則留言中的其中一則，原先的想法只是想分享給學生，並非指責，或給特定對象壓力，出發點是單純想把這些年在業界看見的感想，分享給關注相關議題的學生，「我當初的留言有很多大學生有看到，我想對我來說，已經夠了。」

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