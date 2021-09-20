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台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲原PO考上台大，認為只考上中興大學的男友不上進。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名考上台大的女網友表示，男友因不願考指考，只錄取「中字輩」大學，讓她感到很丟臉，痛批男友沒出息不上進，最後向對方提出分手，貼文遭網友抨擊，連台大教授葉丙成也回覆「人生不是贏在18歲就好」。對此，女網友批葉丙成高談論闊是「站著說話不腰疼」。

女網友日前在Dcard上發文，和男友都是某直轄市第一志願的男校和女校，而今年學測2人都沒考好，男友考上國立中興大學，因此希望可以一起考指考，但卻被對方拒絕。直到最近指考放榜後，她考上台大，男友主動與她聯繫，她才熊熊想起來，「原來我還有這個沒出息的男友」。

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原PO認為，男友明明都能上第一志願了，卻因為怕落榜而不敢考指考，不禁痛批，「中字輩在我眼裡，一直是社區高中在讀的，這樣讓我很丟臉」，心裡一直有一個疙瘩，「為什麼我會有一個這樣沒路用、不上進的男友」，最終向男友提出分手。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Dcard）

▲台大教授葉丙成表示，有沒有出息不是看考上什麼學校科系。（圖／翻攝自Facebook／Dcard）

貼文被轉載到臉書後，台大電機工程學系教授葉丙成留言，人生不是贏在18歲就好，有沒有出息不是看18歲考上什麼學校科系，「如果這個心態沒有改變，我看過很多人的人生高點，就是十八歲放榜上台大那一剎那，接下來人生就一路往下滑。」

結果原PO今日回應，先是感謝葉教授的指教，「我不認同他的想法，可是我尊重他的發言」，她認為葉教授是台大電機系的教授，「對許多人來說，早已是一位上進的人了」，才能對於這個話題高談論闊，但男友並非如此。

她也強調，重點是男友不上進，而不是一定要上台大，沒有要褒貶任何一間學校，也沒有要說社區高中不好，「只是人各有志，你在什麼高度，眼界就不同」，雙方目前已經和平分手，「希望他在中興能找到和他一樣，對未來如此安逸、沒有任何理想抱負的女生」。

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