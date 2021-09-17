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SPEAK UP！台大醫院金山分院響應「病人安全週」

▲SPEAK UP！台大醫院金山分院響應「病人安全週」。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲SPEAK UP！台大醫院金山分院響應「病人安全週」。（圖／台大醫院金山分院提供）

記者郭世賢／新北報導

「SPEAK UP」台大醫院金山分院於9月13日至9月17日展開「病人安全週」多元響應活動，本次活動主題為「為病人及醫療人員安全發聲」。活動進行期間，設置病人安全週響應專區並以文宣宣傳以及互動小遊戲，鼓勵民眾參與，為保護醫療人員安全和提升病人安全做響應。本活動承金山區區長和多位里長共同參與及全力支持。

台大金山醫院表示，由於新冠肺炎疫情肆虐，第一線醫療人員承受莫大的壓力，透過「SPEAK UP」為醫療人員和病人安全發聲，鼓勵民眾、醫療人員、地方仕紳及本院單位主管響應病安週活動，本院為期五天的多元宣導方式，不只為提升病安意識發聲，讓更多人能夠重視病安議題，更加強宣導醫療人員安全，為默默付出的醫療同伴發聲，以強化社會和民眾對醫療人員和病人安全的認知和參與。

依據2002年由美國病人安全基金會（National Patient Safety Foundation，NPSF）主導發起病人安全週活動（Patient Safety Awareness Week，PSAW）而世界衛生組織更於2019年發布，把每年9月17日訂為「世界病人安全日」，為響應今年「世界病安日」、「把握關鍵，產除風險」的主軸，活動主題「為醫療人員安全發聲」也就是「SPEAK UP」。

台大金山分院張志豪院長表示，醫療人員的安全就是病人的安全，然而醫療人員在給予病人安全照護之際，本身的安全和健康卻常常受到忽視，希望藉由這一連串的響應活動，讓更多人共襄盛舉瞭解真正良好的醫病關係，需要在關鍵處著手，藉由提升醫療人員的安全和病人安全的並行並重，才能夠達到醫病雙贏的正向目標。

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