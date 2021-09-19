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台大女怒轟「中字輩」男友沒出息！原因曝光網戰翻：有夠傲慢

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲有女網友考上台大後，怒批男友不敢考指考「沒出息」。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大學指考上月31日放榜，錄取率高達97.98%創下歷史新高。一名女網友發文表示，指考放榜後她順利錄取台大，不過男友卻因不願考指考，只錄取「中字輩」大學，讓她感到很丟臉，甚至痛批男友沒出息，「為什麼我會有一個這樣沒路用的男友，有點想和他分手，因為他不上進。」引發網友熱議。

一名女網友近日在Dcard以「這樣的男友上進嗎」為題發文表示，她和男友都是某直轄市第一志願的男校和女校，2人透過社團認識，而今年學測2人都沒考好，男友考上中字輩後段班，因此她希望可以一起考指考，但卻被對方拒絕，2人也因此從學測放榜後就開始冷戰。

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▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

原PO指出，直到最近指考放榜後，她考上台大，男友才來和她連絡，「我才熊熊想起來，原來我還有這個沒出息的男友。」她認為，男友明明都能上第一志願了，卻因為怕落榜而不敢考指考，不禁痛批，「中字輩在我眼裡，一直是社區高中在讀的，這樣讓我很丟臉。」

原PO透露，自己的閨蜜也勸她，既然男友不想努力，那可以放生了，畢竟台大優秀的人很多，不必屈就於他。而原PO也因為這次事情有些自卑感作祟，「心理有個疙瘩，為什麼我會有一個這樣沒路用的男友，有點想和他分手，因為他不上進；我不是責備他，我是想要他更好，都努力了2年半了，結果分數不盡理想，為什麼不要再多拼3個月？」

▲▼大學指考示意圖。（圖／大考中心提供）

▲原PO認為，男友高中都努力了2年半了，應該再多拼3個月考指考。（圖／大考中心提供）

文章曝光後，許多網友抱持不同想法，紛紛吐槽，「有夠傲慢，妳愛情考試0分，男友可憐，配妳也顯得沒價值」、「你男友真可憐，有個智商高心智卻極低的女朋友」、「哇，抱歉中字輩讓妳丟臉了，妳確實不用屈就於誰，就好好待在台大當你的勢利眼資優生吧」、「希望以後讓我們見識一下，妳會多有出息」。

不過也有網友認為，「說認真的我覺得你的想法沒錯，連考大學這麼重要的事都要當軟蛋，那這種男友以後只會更軟而已」、「中字對讀高中第一志願的人來說真的是有考有上，原PO氣的是男友不上進的態度吧」、「說真的我男友如果這樣我會直接分手，今天不是分數的問題而是態度吧，為了自己的未來都不敢拼還要女友唸」。

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指考學歷台大女中字輩這樣的男友上進嗎

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