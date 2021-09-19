中秋蛋黃酥嗑太多要「團體治療」　萬人迴響網推超罪惡「菠蘿款」

▲蛋黃酥是中秋佳節不可少的美食之一。（圖／本報資料照，請勿隨意翻拍以免侵權）

實習記者黃品臻／綜合報導

中秋佳節少不了來幾顆蛋黃酥應景一下，但熱量高得嚇人的蛋黃酥總讓人吃完滿滿罪惡感。台大教授葉丙成就在臉書粉專發文廣邀網友們「團體治療」，要大家誠實說出到底吃了幾顆，貼文一出引起熱烈迴響，不過也有網友炫耀一顆都沒碰，讓葉丙成逗趣直呼「欸！那種 0 顆的退散，別來亂！」

葉丙成昨（18日）晚在臉書粉絲團發文提出，「大家誠實回應一下，過去48小時吃了幾顆蛋黃酥？這樣大家看了之後就不會太擔心或太有罪惡感，這是一種團體治療的方式」，文中也透露自己已經吃了4顆蛋黃酥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文至今已有近萬人回想、超過一千則留言，其中作家蔡詩萍留言回應「我真的沒您幹掉得多」；醫生陳志金也回應「不必有罪惡感！我吃了4又3/4顆，因為太座只肯吃1/4顆。為了維護太座的體重，我這麼犧牲，怎麼會有罪惡感呢？正向轉念，就可以再吃」；而身兼DJ、配音員、主持人，又經營YouTube及Podcast的歐馬克則是留言「完美的0」。

還有網友留言表示，「6顆，兩餐不吃…就為了那6顆，老師有沒吃過菠蘿蛋黃酥？？會讓你罪惡感爆棚的那種」。釣出葉丙成回覆「竟然有這種東西！這種東西看起來好邪惡啊啊啊啊啊，好誘人。」

廣大網友們也紛紛留言響應這場「團體治療」，「顆顆顆顆顆」、「我把每顆切成四等份，然後已經吃了十一種不同口味的月餅、蛋黃酥、金月娘、⋯天哪！好罪惡」、「一天吃一顆，壞心情遠離我」、「害我覺得安心又去吃了一顆」、「2（顆），但是生酮飲食的～～低卡降低罪惡感」、「吃了3顆，躺著不想動」。

不過也有許多網友留言說一顆都沒吃，讓葉丙成直喊「欸！那種 0 顆的退散，別來亂！」，網友也應聲回覆「你們真是太煞風景了啊！」