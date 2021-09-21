日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

▲日本將優先開放醫護人員施打第3劑疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本行政改革大臣河野太郎21日表示，預計在年底前推動第3劑疫苗的接種，並優先實施於醫護人員，而有高重症化風險的長者最快2022年初就可以施打。河野表示，按照目前的接種方針，第3劑的施打標準為完成2劑疫苗接種超過8個月。據悉，第3劑疫苗也不開放混打。

根據《日本放送協會》報導，行政改革大臣河野太郎21日在內閣會議後舉行線上記者會，同時兼任疫苗大臣的他在談到第3劑疫苗接種的規劃進度時表示，最快年底就可以上路。河野也提到，厚生勞動省的分科會有討論到第3劑的施打時間應該是接種完第2劑的8個月後。

至於施打對象則會優先開放在第一線工作的醫護人員，最快年底前開打。接下來則會開放長者接種，時程約在2022年初。

另外，河野太郎也說，接種第1劑與第2劑時，因為所有人都可以預約，所以會發生約不到的情況，不過第3劑到第2劑之間明確規定要間隔8個月，這個大致的時間是已經確定的，應該可以由地方政府指定接種日期。

厚生勞動省17日召集專家舉行分科會，並針對輝瑞、莫德納以及AZ等3個廠牌的疫苗進行是否施打加強劑的討論，專家初步認可「原則上第三劑施打同一廠牌」的作法。儘管厚生勞動省在會議中提出的實施對象為「接種第二劑疫苗8個月以上的民眾」，不過專家認為現在還沒有足夠的科學根據得以證實有效性與安全性，因此希望等待相關數據出爐後，再進行進一步的討論。

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