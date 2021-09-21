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廈門新增確診「連3天超過莆田」　差16例成福建病例數最多地方

▲▼廈門新冠肺炎確診,福建莆田。（圖／路透社）

▲廈門病例數快速增加，已快超越莆田。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省衛健委21日通報，福建20日新增42例確診，其中36例位於廈門、5例位於莆田、1例位於泉州。值得注意的是，廈門的每日新增本土確診病例數，已連續3天超過最早發現病例的莆田。

福建本波疫情中，莆田於10日率先通報發現本土病例的，兩天之後，廈門才通報了首例。疫情爆出的前幾天，莆田的確診數增加迅速，大幅領先福建其他縣市，在18日以前，只有13日、16日的每日新增本土確診病例數是廈門超過莆田。

▲▼廈門新冠肺炎確診,福建莆田。（圖／路透社）

從累計通報的本土確診病例數來看，廈門的總數已經快要追上莆田，從10日至20日莆田累計報告本土確診病例195例，無症狀感染者3例；從12日至20日，廈門累計報告本土確診病例183例，雙方差距只剩下不到20例。

根據廈門市政府公布的數據，廈門的183例確診中，有165例都位於同安區，9例位於思明區、3例位於湖里區、6例位於海滄區，同安區為目前情況最為嚴峻的地方。

同安區位於廈門市東北部，並不在廈門島上，北鄰泉州安溪縣及南安市，西南鄰漳州市長泰縣。由於確診病例數不斷增加，廈門官方已於16日對進出同安區的路口實施封閉管制，目前只有公務用車、貨運車、民生保障用車和疫情防控有關車輛可憑證通行。

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