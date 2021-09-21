校園接種BNT疫苗　雙北等5縣市明天率先開打

▲雙北等5縣市明天將率先施打BNT疫苗。（示意圖／路透）



文／中央社

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛福部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，包括雙北在內的5縣市，22日將開始接種疫苗，多數縣市則於23日展開。

根據教育部彙整的校園接種起始日，9月22日最早開打的縣市包括新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣。 選擇9月23日為起始日的縣市最多，包括台中市、高雄市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、基隆市、宜蘭縣、新竹市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、澎湖縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比較晚開打的包括嘉義市預計9月24日，金門縣預計9月27日，連江縣則預定10月1日展開校園接種。

教育部表示，疫苗接種非強迫性，學生和家長可依自由意願選擇接種與否，經家長同意且在接種評估暨意願書簽名的學生，才會安排施打疫苗；疫苗接種順序將由高中學生先施打，再依序安排國中生和滿12歲國小生接種。

接種方式分為校園集中接種、自行至醫療院所接種。教育部提到，在校集中接種時間建議安排在週一至週五中午過後，原則上家長不必陪同；未能於學校接種疫苗的學生，可至公費疫苗預約平台登記和預約，並持意願書自行至醫療院所接種疫苗。