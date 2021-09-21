　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英留學女赴美麗華看《沙丘》與141人足跡重疊　北市37人PCR出爐！

▲▼中秋連假美麗華影城人潮。（圖／記者黃國霖攝）

▲美麗華影城已恢復營業。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

北市20日新增2例本土確診，其中案16254分佈於士林區，是一名20多歲英國返台女學生，曾經打過一劑BNT疫苗，Ct值為34，曾到過大葉高島屋、美麗華大直影城、SOGO天母店。台北市衛生局21日表示，案16254於18日至19日在大直美麗華看的電影為《沙丘》，針對美麗華足跡已經發送141通細胞簡訊；另個案相關接觸者人數24人，22人PCR陰性，還有33名足跡重疊者，15人PCR陰性。

台北市衛生局21日召開防疫記者會，台北市衛生局專委歐佳齡表示，案16254的公共場域足跡受到外界關心，曾經於9月18日下午3時至4時到士林區大葉高島屋，9月18日晚間10時40分至9月19日凌晨1時25分於美麗華大直影城看電影，9月19日上午9時45分至10時於SOGO百貨天母店。

歐佳齡指出，北市府比對台北通、實聯制2份資料，並發送相關細胞簡訊提醒足跡重疊者，大葉高島屋部分共發617通，美麗華共141通，天母SOGO店共94通，總計852通細胞簡訊；個案於美麗華從晚上到清晨看電影《沙丘》，不過發送簡訊並非只有同影廳的民眾，因為看電影前可能會在影廳外走動，所以總計發141通簡訊，提醒足跡重疊民眾。

至於相關接觸者的採檢結果，歐佳齡表示，已匡列24人居家隔離，其中22人採檢陰性、2人在等待採檢結果；與確診者足跡相同並接受採檢者有33人，其中15人陰性，18人正在等報告。

▼台北市衛生局21日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼台北市衛生局21日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕曝：不能免費送
前男友變同居繼父！　她崩潰揭「被親媽綠」內幕
雞翅1隻賣40被罵貴　金剛小嫻直播哽咽哭了！
連生8胎「全是兒子」！　辣媽羞曝1秘訣
收假悲劇！準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

塔綠班為何爆紅？　徐巧芯「四個字」神解釋

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

張亞中喊簽和平備忘錄　他舉3例可怕下場：殺光就和平

國民黨主席選舉表態挺朱立倫？　侯友宜：現在防疫最重要

英留學女赴美麗華看《沙丘》與141人足跡重疊　北市37人PCR出爐！

縣市長挺朱立倫操作棄保？　張亞中：江啟臣未來如何發展仕途？

高虹安唱「塔綠班」引圍勦　柯文哲：民進黨猛打反衝高她聲量

快訊／英國留學女足跡+1　這天待在板橋大遠百3小時

國慶彰顯國防自主！　雄三、天弓、愛三將登場秀自衛肌肉

LIVE／新北連5天＋0「強化二級警戒到週四」　侯友宜最新說明

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

塔綠班為何爆紅？　徐巧芯「四個字」神解釋

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

張亞中喊簽和平備忘錄　他舉3例可怕下場：殺光就和平

國民黨主席選舉表態挺朱立倫？　侯友宜：現在防疫最重要

英留學女赴美麗華看《沙丘》與141人足跡重疊　北市37人PCR出爐！

縣市長挺朱立倫操作棄保？　張亞中：江啟臣未來如何發展仕途？

高虹安唱「塔綠班」引圍勦　柯文哲：民進黨猛打反衝高她聲量

快訊／英國留學女足跡+1　這天待在板橋大遠百3小時

國慶彰顯國防自主！　雄三、天弓、愛三將登場秀自衛肌肉

LIVE／新北連5天＋0「強化二級警戒到週四」　侯友宜最新說明

夜唱裝醉設局摩鐵陪睡！好心傳播妹慘被2度硬上　淫老闆下場曝

塔綠班為何爆紅？　徐巧芯「四個字」神解釋

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

澳洲無尾熊3年銳減三分之一　新南威爾斯2050年最後通牒

說好散步變打針！　柴犬到醫院秒變臉...「癱地裝死」轉頭鬧脾氣

頂溪盲人飼主秋節「站街角賣口香糖」　12歲臘腸乖躺暖心相伴

上月才聊「終於有機會合作」　胡宇威悼龍劭華曝遺憾

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

助總誇小學弟吉力吉撈　觀察細膩握短棒：至少有3成打擊率

高師大男生酒駕被捕！曾是知名高中籃球隊長　酒吧還打卡：喝起來

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

政治熱門新聞

何庭歡在美和韓國瑜賞月　「跟著月亮走到新世界」

快訊／反擊「塔綠班」爭議　高虹安：死800多人時沒看你們這麼大聲

館長聽高虹安唱「綠畜塔綠班」越聽越賭X

快訊／英國留學女足跡+1　這天待在板橋大遠百3小時

張亞中「3大主張」曝光　他看完狂抖：上天派來毀滅國民黨的！

高虹安開唱「綠畜塔綠班」　綠營：立委格調蕩然無存

北市發852封細胞簡訊！留英女學生足跡曝

陸禁台釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼

高虹安大唱「綠畜塔綠班」惹議　臉書遭灌爆

白宮新政策衝擊國產疫苗　她列3點：說服美接受「同父異母」的高端

快訊／諷民進黨「綠畜塔綠班」惹議　高虹安受訪回應了

陳吉仲擬告陸禁台釋迦！杜紫宸：要補腦

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫

英留學女染疫！北市37人PCR出爐

更多熱門

相關新聞

求求老天給我愛　單身男女塞爆樂成宮月老殿　

求求老天給我愛　單身男女塞爆樂成宮月老殿　

今天農曆8月15日中秋節，也是月下老人生日，民俗專家透露，中秋節拜月老求姻緣最靈驗。台中市東區知名樂成宮的月老殿一早就湧入許多求愛男女，祈求月老星君幫覓良緣。廟方表示，受到疫情影響，今年人潮其實比往年還要少，廟方也加派志工在現場疏導，並提醒要維持社交距離。

廈門新增確診「連3天超過莆田」　雙方只差15例

廈門新增確診「連3天超過莆田」　雙方只差15例

哈爾濱發現1例陽性　市民非必要不離市

哈爾濱發現1例陽性　市民非必要不離市

百萬學生明開打BNT！　「4大不適症狀」要注意

百萬學生明開打BNT！　「4大不適症狀」要注意

BNT兩劑間隔拉長　校園接種健保卡遺失也可打

BNT兩劑間隔拉長　校園接種健保卡遺失也可打

關鍵字：

北市台北市台北市政府衛生局英返台女學生士林美麗華防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面