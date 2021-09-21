英留學女赴美麗華看《沙丘》與141人足跡重疊　北市37人PCR出爐！

▲美麗華影城已恢復營業。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

北市20日新增2例本土確診，其中案16254分佈於士林區，是一名20多歲英國返台女學生，曾經打過一劑BNT疫苗，Ct值為34，曾到過大葉高島屋、美麗華大直影城、SOGO天母店。台北市衛生局21日表示，案16254於18日至19日在大直美麗華看的電影為《沙丘》，針對美麗華足跡已經發送141通細胞簡訊；另個案相關接觸者人數24人，22人PCR陰性，還有33名足跡重疊者，15人PCR陰性。

台北市衛生局21日召開防疫記者會，台北市衛生局專委歐佳齡表示，案16254的公共場域足跡受到外界關心，曾經於9月18日下午3時至4時到士林區大葉高島屋，9月18日晚間10時40分至9月19日凌晨1時25分於美麗華大直影城看電影，9月19日上午9時45分至10時於SOGO百貨天母店。

歐佳齡指出，北市府比對台北通、實聯制2份資料，並發送相關細胞簡訊提醒足跡重疊者，大葉高島屋部分共發617通，美麗華共141通，天母SOGO店共94通，總計852通細胞簡訊；個案於美麗華從晚上到清晨看電影《沙丘》，不過發送簡訊並非只有同影廳的民眾，因為看電影前可能會在影廳外走動，所以總計發141通簡訊，提醒足跡重疊民眾。

至於相關接觸者的採檢結果，歐佳齡表示，已匡列24人居家隔離，其中22人採檢陰性、2人在等待採檢結果；與確診者足跡相同並接受採檢者有33人，其中15人陰性，18人正在等報告。

▼台北市衛生局21日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）