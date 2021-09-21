蔡英文盼加入CPTPP　日相候選人高市早苗表態支持

▲日本自民黨總裁候選人高市早苗在推特公開與總統蔡英文視訊的畫面。（圖／翻攝自推特）

文／中央社東京21日綜合外電報導

民進黨主席蔡英文昨天透過視訊與日本自民黨總裁（黨主席）候選人高市早苗會談，蔡英文希望日本友人協助台灣參與像CPTPP這樣的各種自由貿易協定，高市表達支持協助之意。

自民黨總裁選舉預計29日投開票，包括高市在內共有4人角逐總裁寶座。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本產經新聞報導，高市今天上午公開昨天與民進黨主席蔡英文會談的視訊畫面。

蔡英文在會談中說，她認為台日相互合作將成為非常重要的「羈絆」（難以斷絕的關係），然而，「我們都生活在戰略秩序急速變化的時代，這對所有的國家及其領導人來說，都是非常嚴峻的挑戰」。

她說，期待日本跟台灣及地區內所有國家，共同追求和平與穩定。

高市說，「我對蔡主席所言完全有同感」；說到日本與台灣的關係，「我們彼此間的實務交流往來熱烈頻繁」；這裡的實務交流不僅在許多領域交流，也包括維持和平地區秩序穩定的安全保障關係在內，「我深切地希望台日關係能夠如此」。

●不只台積電 高市盼日台在各產業合作

高市說，安全保障不光單指國防，也希望關注經濟安全保障。她特別提到不光是希望台積電將生產據點移往日本，也希望日本及台灣可以在所有產業攜手合作引領全球。

蔡英文說，正如高市所言，「我非常期待台灣與日本在有關供應鏈方面深化合作」；另外一項就是有關日本在區域內扮演重要角色的經濟整合。

她說，美國脫離「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）後，日本承擔整合CPTPP協議的重責大任，令人十分欽佩。

蔡英文說，台灣是先進經濟體，在高科技產業供應鏈也扮演重要角色，且有基於民主統治形成的高透明度市場機制，「台灣擁有加入像CPTPP這樣高水準多邊貿易協定的充分能力，希望高市及日本友人們，能積極協助台灣參與像CPTPP這樣的各種自由貿易協定」。

高市說，包括解決參與CPTPP前提的各項問題在內，日本支持台灣參與CPTPP，也希望盡可能協助台灣朝此目標邁進。

高市說，不只是參與CPTPP，還包括台灣一直以來想參與的世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO）等，日本希望持續推動讓台灣活躍在國際舞台及國際社會。

●日本5度贈台疫苗 蔡英文致謝

高市跟蔡英文會談開始彼此先簡短寒暄。蔡英文說，看到日本媒體報導，得知高市說有機會想跟她會面，對此表達由衷感謝，「對台灣抱持關心的所有日本友人，我們表示歡迎」。

蔡英文也說，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情能早日平息，到時候希望台日間實際往來能盡可能早日恢復正常，屆時歡迎高市隨時來台灣訪問。

高市說，非常感謝，「因為我很仰慕蔡主席，所以就那樣表達出來（想見蔡英文）」；在這裡也要對台灣日前捐贈給日本大量醫療儀器，誠心表達感謝之意。

高市說，台灣去年也捐贈超過200萬枚口罩及防護服給日本，真的非常感謝；台灣過去在日本發生311大地震（日本稱東日本大震災）及各種災害時，都大量捐款給日本，「真的很感謝」。

蔡英文說，要藉此機會由衷對日本表達感謝之意。台灣在疫情最為嚴峻之際，日本毫不猶豫協助台灣、提供疫苗，5度捐贈總計約390萬劑疫苗，「這種深厚情誼深深感動台灣人，我們絕對不會忘記，謝謝日本」。