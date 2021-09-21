疫情解封相約東區喝酒意外濺血　他酒品差狂譙髒話遭3友圍毆

記者張君豪／台北報導

台北市大安區SOGO百貨後方日前卻傳出有酒客因酒後酒品太差，在便利商店外喃喃自語頻頻罵髒話，遭其他民眾圍毆情事，轄區大安警分局敦南所警方發動線上快打警力，投入16名警員到場維安，逮捕涉嫌圍毆酒客3男，他們被逮頻頻喊無辜指稱被害人「酒品差、在店門口亂罵人」才會出手教訓，遭警方依觸犯刑法聚眾鬥毆罪嫌移送。

▲張姓民眾因酒後罵髒話遭友人誤會圍毆，轄區大安警方出動快打警力逮捕動手3人。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示：9月16日凌晨0時許、接獲民眾報案報，復興南路135巷內萊爾富便利商店前有多人打架事件，轄區敦化南路派出所不敢大意，出動快打警力趕往現場壓制，並將涉嫌聚眾鬥毆者回查辦。

▲張姓民眾因酒後罵髒話遭友人誤會圍毆，轄區大安警方出動快打警力逮捕動手3人。（圖／記者張君豪翻攝）

警網到場後、雖然現場已無打架情事，警員在場對可疑民眾逐一盤查、這才發現雙方當事人均互相認識，都是朋友。但因張男（20多歲）酒後口氣不佳頻頻罵髒話，引發在場楊姓、吳姓及王姓子3人誤會以為遭罵，雙方一言不合大打出手，在場其他友人曾設法勸阻。

直到大批警力到場才壓制場面，警方表示這群人都是年輕上班族群，想說趁疫情解封後相約喝酒聯誼，未料不勝酒力發生圍毆意外，警訊後依觸犯刑法聚眾鬥毆罪，將動手3人移送台北地檢署法辦。

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