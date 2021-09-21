快訊／今本土+0！　增5例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布本土零病例，另增5例境外移入。陳時中日前也宣布，9/21～10/4全國2級警戒防疫規範通案性原則，包含除飲食外，外出全程佩戴口罩，實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲0921新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自越南(案16258)、美國(案16259)、南非(案16260)、史瓦帝尼(案16261)及俄羅斯(案16262)入境，入境日介於9月7日至9月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計317萬3829例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含315萬6928例排除)，其中1萬6152例確診，分別為1520例境外移入，1萬4578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

集會活動部分，陳時中說，這次新增會展活動及場館可依照經濟部相關防疫指引辦理，人數上限維持室內80人、室外300人，若不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。

仍須關閉場所包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）；遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。



▲ 0921疫情速報。（圖／ETtoday）