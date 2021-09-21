收假日人流湧入太魯閣　4省道易壅塞路段恐堵到晚間

記者許維寧／台北報導

今天（9/21）為中秋連續假期最後一天。交通部公路總局表示，今天下午開始北返車潮湧現，預計包括台9線蘇花路廊等四個省道路段可能湧現車潮，預計車多、壅塞情形將持續至21時。

▲連假最後一天車潮湧入太魯閣。（圖／新城分局提供）

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公路總局表示，中秋節連假最後一日，截至中午12時止，往返南北及花東的省道城際幹道與各大觀光風景區鄰近省道路況大致良好，尚無出現車多、壅塞情形。目前東部台8線太魯閣及天祥風景區已湧入車潮，停車場停車率已達8成，請用路人前往時預先留意路況，並請密切注意省道上資訊可變標誌（CMS），屆時將請用路人適時更換景點或建議搭乘大眾運輸。

另外今天中午過後，公路總局也提醒四個省道部分路段將陸續出現返回工作地旅次，預計車多、壅塞情形將持續至21時：

台1線水底寮路段

台9線蘇花路廊路段

台9線南迴公路路段

台61線竹南至鳳鼻北上

另外，各觀光風景區，包含台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9線礁溪路段及台9線麻里巴橋路段等亦將出現車多、壅塞情形。

公總建議用路人，於行車時間持續留意警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，出門前可先查詢，以掌握省道最新路況資訊。