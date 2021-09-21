第二劑莫德納9／28配送「2大族群可接種」　陳時中5點提醒！

記者趙于婷／台北報導

指揮中心今宣布，9/28起配送莫德納疫苗到各地方政府，由地方政府造冊施打，會通知接種。接種對象為7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上之70歲(含)以上長者(即1951年12月31日(含)前出生)，另外還有原住民身分者為60歲以上(即1961年12月31日(含)以前出生)接種第二劑莫德納疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲第二劑莫德納施打通知。（圖／指揮中心提供）

由於接種第二劑莫德納疫苗疫苗，比較常見明顯副作用，陳時中也提醒，接種要避開炎熱時段，就近前往接種，且要在身體狀況較穩定後再安排種。

接種後多為接種部位疼痛、紅腫等反應，通常於數天內消失，發燒(38°C)一般約48小緩解，其他副作用包括疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及心跳加速等。

陳時中提醒，接種後多喝水多休息，並請家人協助注意，若持續發燒超過48小時或有嚴過敏反應，要速就醫，包含「呼吸困難、氣喘、眩、心跳加速、全身紅疹」等。接種後也要留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，因疫苗或注射發生急性過敏反應者，建議留觀至少30分鐘。

▲接種第二劑莫德納疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）