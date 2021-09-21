撞擊畫面曝！違規左轉單車遭直行車猛撞　2人噴飛慘死　



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南山路二段昨（20日）晚間發生一起車禍，一名謝姓男子開車行經該路段時，於路口撞上一輛違規的共乘自行車，釀2死慘劇。對此，撞擊瞬間畫面也隨之曝光，透過畫面可見到，當時2名移工共乘自行車未依規定左轉，直接橫越路段，當場遭直行的小客車撞飛，場面相當驚悚。





▲▼撞擊畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，死者分別為19歲洛男與23歲阮男，2人均為越南籍移工，26歲的謝男20日晚間10時42分許開車行由南山路二段往南崁方向行駛，而洛男與阮男共乘自行車則由南山路二段往山腳方向騎乘，不料，自行車於路口處未依規定左轉，遭轎車撞上，其中洛男卡在車底，阮男則被撞飛在路旁。

警消獲報到場後，先將阮男送往桃園敏盛醫院急救，另一名卡在車底的洛男，救護人員以千斤頂撐開轎車後救出，並將人緊急送往林口長庚醫院，惟2人到院前均無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。謝姓男子經警方酒測，酒測值為零，但騎自行車的洛男，經醫院抽血後，酒測值為0.82毫克已超標。

至於車禍發生原因，警方研判，係自行車未依規定兩段式左轉，綠燈進入路口後，從最外側車道直接左轉橫越南山路二段可能是肇事主因。依據道路交通安全規則第125條第一項第三款規定，慢車行駛於同向二車道以上之單行道右側車道或右側慢車道者，應依兩段方向進行左轉。至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。